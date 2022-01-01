

الدول تسارع في التخلص من الدولار الأمريكي.. تعرف على البديل الدول تسارع في التخلص من الدولار الأمريكي.. تعرف على البديل

تتزايد حيازات الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 31 عامًا هذا العام، وفي الوقت نفسه، انخفضت حيازات الدولار الأمريكي.



ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، قامت البنوك بتكديس مخزونها بأكثر من 4500 طن خلال العقد الماضي.



واعتبارًا من سبتمبر الماضي، بلغ إجمالي الاحتياطيات حوالي 36000 طن - أكبر كمية منذ عام 1990، وبزيادة 15٪ عن عقد سابق.

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وفي الوقت نفسه، انخفض وجود الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي بشكل حاد خلال العقد الماضي.وفي عام 2020، تراجعت نسبة العملة إلى العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ربع قرن.ويقول المحللون إن البنوك المركزية، لاسيما في الاقتصادات الناشئة، تواصل تحولها إلى الذهب، مما يعكس المخاوف العالمية بشأن النظام النقدي القائم على الدولار.وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، اشترت تايلاند حوالي 90 طناً والهند 70 طناً والبرازيل 60 طناً.وبدأت البنوك المركزية والمؤسسات العامة في تعزيز حيازاتها من الذهب بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والتي تسببت في تدفق الأموال من السندات الحكومية الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول المقدمة بالدولار.ويقول المحلل الاقتصادي، إتسو تويوشيما، إن الثقة في الأصول الدولارية “تعثرت”، كما نقلت عنه نيكي آسيا.وظلت أسعار الذهب ثابتة، حيث يتم تداولها عند مستوى 1800 دولار للأونصة اعتبارًا من 30 ديسمبر.