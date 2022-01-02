يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم، الأحد الموافق 2 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات العربية اليوم:
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدينار الكويتي للشراء 49.2335 جنيه و52.0554 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد 2-1-2022
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