

رئيس التمثيل التجاري: نتفاوض مع عدد من البنوك المصرية لفتح افرع بالدول الأفريقية لتسهيل التجارة رئيس التمثيل التجاري: نتفاوض مع عدد من البنوك المصرية لفتح افرع بالدول الأفريقية لتسهيل التجارة

قال الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن من أهم المشكلات التي تواجه المصدرين المصريين في التوسع بأسواق أفريقيا هو افتقادها لنظم مصرفية جيدة تضمن حصولهم على مستحقاتهم.



وكشف أنه يجري الآن التفاوض مع عدد من البنوك المصرية الحكومية لافتتاح فروع ومكاتب لها في بعض الدول مما يسهل عملية التصدير.



توقعات بوصول حجم الانفاق الاستهلاكي بأفريقيا إلى 6 تريليونات دولار بحلول 2025

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وأضاف في تصريحات تليفزيونية اليوم، أن وزارة التجارة والصناعة لديها استراتيجية للتوسع في السوق الأفريقية في ظل رئاستها للكوميسا، منوها بأنه من المستهدف زيادة الصادرات المصرية لدول الكوميسا الـ 21، بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة.وأكد الواثق بالله أن أفريقيا تعد سوقًا واعدًا حيث يبلغ حجم الانفاق الاستهلاكي نحو 4.5 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل الى 6 تريليونات دولار بحلول 2025.وأوضح أن حجم واردات أفريقيا تبلغ نحو 600 مليار دولار فيما أن نصيب مصر لا يتجاوز 4 مليارات دولار وهو رقم هزيل لا يتوافق مع امكانيات مصر الهائلة.الواثق بالله: نستهدف إقامة معرض دوري لدول الكوميسا بالقاهرةوذكر الواثق بالله أن استراتيجية الوزارة تقوم على عدة محاور منها إقامة معرض دوري لدول الكوميسا بالإضافة إلى محور الزراعة والذي يعتمد على إمكانية الاستفادة من الاراضي الزراعية في الدول الافريقية لزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة على غرار ما قامت به بعض الدول.وتابع الواثق بالله أن المحور الثاني يتمثل التكامل الصناعي من خلال التعاون من خلال استيراد منتجات من الدول الافريقية واعطاءها قيمة مضافة واعادة تصديريا، والمحور الثالث يتمثل في توفير البنية الأساسية، والتي تتضمن مشروعات نقل بري ، ومشروعات نقل نهري ، وزيادة رحلات الطيران بين مصر والدول الافريقية مشيدا بتعاون وزارة النقل وجهودها في تهيئة الخطوط البرية لتسهيل الوصول لأسواق أفريقيا.ونوه بأن الاستراتيجية تتضمن السعي لإقامة مناطق لوجستية في بعض الدول المحورية التي تتميز بوجود بموانئ مهمة لتوفير بضاعة حاضرة، وذلك على غرار التجربة الناجحة في كينيا موجها الدعوة للقطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة في إنشاء والاستثمار في تلك المناطق والتي ستساعد بشكل كبير في زيادة الصادرات وتسهيل تواجد المنتجات المصرية.13 مليار دولار قيمة الاستثمارات المصرية في أفريقياوذكر الواثق بالله أن المحور الرابع يتمثل في رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري منوها بأن حجم الاستثمارات المصرية بالدول الافريقية بلغ 13 مليار دولار.ولفت إلى السعي للدخول في المناقصات الحكومية التي تقيمها مختلف دول افريقيا على غرار المنافسين في تلك الدول كالهند والصين، مؤكدا أن الشركات المصرية لديها مؤهلات كبيرة تستطيع من خلالها المنافسة.وحول دور مكاتب التمثيل التجاري في المساهمة في زيادة الصادرات ،وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، أوضح الواثق بالله أنه يوجد حاليا نحو 11 مكتبا في أسواق أفريقيا.وأعرب عن أمله في إمكانية فتح مكاتب جديدة بالقارة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن المصدر الذي يسعى للتصدير لسوق معينه عليه الاستعانة بالمكتب التجاري بالدولة ،حيث سيساعده في الحصول على معلومات والبيانات الخاصة بأنماط الاستهلاك والأذواق، لمساعده على معرفة المنتجات الملائمة للتصدير والتي تلاقى قبول بتلك الدولة بالإضافة إلى مد المصدرين بالمعلومات عن أهم المستوردين في كل قطاع وترتيب لقاءات ثنائية.ونوه بأنه في حالة حدوث أي مشاكل بين المصدرين المصريين والمستوردين فإن المكتب يقوم بحلها.توفير فرص استثمارية بـ 1.9 مليار دولار خلال 2021كما أشار الواثق بالله إلى أنه خلال العام الماضي تم توفير فرص استثمارية بقيمة 1.9 مليار دولار تحقق منها فرص فعلية بما يتراوح من 850 الى900 مليون دولار.وشدد أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمار ،ويلقى دعم قومي من القيادة السياسية والحكومة، إلا أنه في بعض الهيئات توجد بيروقراطية قد تعرقل الاستثمار، منوها بضرورة قيام كافة أجهزة الدولة على توفير سبل الراحة للمستثمرين المحليين والأجانب