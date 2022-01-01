أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن حاجتها إلى 200 موظف للعمل في وظيفة" باحث سجل تجارى، وفتح باب التقدم لهذه الوظيفه لمدة شهر من تاريخه، وذلك وفقاً للإعلان رقم ١ للعام الجاري2022.
ويشترط جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، للالتحاق بهذه الوظيفة، أن لا يتجاوز عمر المتقدم الثلاثين عاماً، وكذلك المؤهلات المطلوبة، خريجي كليات تجارة ، حقوق ، اقتصاد وعلوم سياسية، وان لا يقل التقدير عن جيد ،وان تتوافر في المتقدم الشروط اللازمة لهذا العمل، واهمها المعرفة بأساسيات الحاسب الآلي، وأساسيات اللغة الإنجليزية.
وحدد جهاز تنمية التجارة الداخلية مكان العمل داخل محافظات القاهرة - الاسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - البحر الأحمر - الوادى الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء.
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التعليقات على التموين تستهل العام الجديد بطلب 200 موظف .. تعرف على التفاصيل
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