

التموين تستهل العام الجديد بطلب 200 موظف .. تعرف على التفاصيل التموين تستهل العام الجديد بطلب 200 موظف .. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن حاجتها إلى 200 موظف للعمل في وظيفة" باحث سجل تجارى، وفتح باب التقدم لهذه الوظيفه لمدة شهر من تاريخه، وذلك وفقاً للإعلان رقم ١ للعام الجاري2022.



ويشترط جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، للالتحاق بهذه الوظيفة، أن لا يتجاوز عمر المتقدم الثلاثين عاماً، وكذلك المؤهلات المطلوبة، خريجي كليات تجارة ، حقوق ، اقتصاد وعلوم سياسية، وان لا يقل التقدير عن جيد ،وان تتوافر في المتقدم الشروط اللازمة لهذا العمل، واهمها المعرفة بأساسيات الحاسب الآلي، وأساسيات اللغة الإنجليزية.



وحدد جهاز تنمية التجارة الداخلية مكان العمل داخل محافظات القاهرة - الاسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - البحر الأحمر - الوادى الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء.

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جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت على اتاحة 4 خدمات إضافية للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تتمثل في الاتي‪ ‬طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية ،استدلال عن القيد بالسجل التجاري ،حجز موعد في المكتب ، استعلام عن بيانات مكتب" ، ليصل إجمالي عدد خدمات السجل التجاري المتاحة حاليا على بوابة مصر الرقمية الى 10 خدمات حتى الآن،.حيث سبق وتم اتاحة 6 خدمات ،هما "مستخرج من السجل التجاري‪ ‬، واستعلام عن السجل التجاري ،وطلب تجديد سجل تجارى ، وطلب شهادة بيانات للسجل ، خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ،حذف رقمي القومي " أيضا ،اضافة منشأة "اثبات رقمي القومي على المنشأة‪.‬