

"سعيد" حول صور المشاهير واللوحات العالمية لزومبى: باحتفل بنهاية سنة مرعبة "سعيد" حول صور المشاهير واللوحات العالمية لزومبى: باحتفل بنهاية سنة مرعبة

مع انتهاء عام 2021 وبداية عام جديد 2022 يلجأ الجميع للاحتفال برأس السنة بطرق مختلفة بها بعض البهجة والسعادة، إلا أن سعيد المصري صاحب الـ31 عامًا وجد طريقة مختلفة للتعبير عما مر به خلال العام الماضي عن طريق تحويل بعض صور المشاهير لما اشبه بشخصيات الزومبي من خلال "الديجتال آرت"، قائلاً إنه يحاول إخراج ما يدور بداخله عن طريق رسم الكثير من الاستكشات.



الفن للتعبير عن المشاعر

سعيد خريج كلية الهندسة قسم العمارة بجامعة عين شمس ولكنه يهوى الرسم منذ الصغر، وقال لـ"اليوم السابع" إنه يجد فيه الملاذ للتعبير عن افكاره وما يدور في مخيلته، بجانب أنها الوسيلة الأمثل لتفريغ الطاقة السلبية التي قد يواجهها البعض، موضحاً أن الفن عموماً مرآة تعكس ما يراود العقل من مشاعر وأحاسيس والمحترف هو فقط الذي يقدر على تفريغ هذه الشحنة بشكل سليم ولا سيما بطرق فنية تجعل كل من يراها يفكر أيضًا.



وأضاف أنه منذ التحاقة بالجامعة وبعد عمله بالهندسة وجد في الرسم شغفه، فبدأ يرسم بعض اللوحات والاسكتشات والبورتريهات لكثير من الوجوه خاصة المشاهير، الأمر الذي جعل هوايته تنموا طوال الوقت، ومنها حول هذه الموهبة لاحتراف بعد أن دمجها بالتقنيات الحديثة مثلما فعل في لوحات الزومبي عن طريق استخدام الديجيتال ارت ومنها الموناليزا والفنان أحمد أمين في دور رفعت اسماعيل بطل قصة ما وراء الطبيعة، وأردف أنه حاول أن يعبر خلال هذه البورتريهات بعض من المشاعر التي أحس بها خلال العام الماضي يأمل أن تكون الفترة القادمة أفضل لكي يعبر بها بشكل متفائل بالفن مثلما اعتاد مثل رسمه لوجوه الحيوانات والأشخاص بشكل جميل.







