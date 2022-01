«سبايدر مان» بطل إصدار «ببجي موبايل» القادم «سبايدر مان» بطل إصدار «ببجي موبايل» القادم

وستكون هذه الخطوة، هي أول تعاون لـ ببجي موبايل PUBG Mobile مع شركة سوني العالمية Sony ، بإضافة محتوى سبايدر مان SPIDER-MAN الحصري، بكل عناصره وميزاته المثيرة والشيقة إلى اللعبة.



ويأتي هذا بعد طرح Spider-Man: No Way Home في دور السينما في 17 ديسمبر الماضي، ومن المحتمل أن يلعب تباين الإصدار القادم من ببجي موبايل والذي قد يحمل رقم إصداؤ الإصدار 1.8.



وكانت ببجي موبايل قد أطلقت أخر تحديث والذي حمل رقم 1.7 في شراكة هي الأكبر من نوعها مع مسلسل الرسوم المتحركة الجديد Arcane، والذي تدور أحداثه في عالم League of Legends، حيث سيتضمن طريقة لعب جديدة مبتكرة.

قد يعجبك أيضا...

وتميز الإصدار الأخير من ببجي موبايل بشخصيات جديدة، وأسلحة وقدرات فريدة وقصة غامضة، يسافر خلالها اللاعبون بين جزيرة Erangel ومدينتي Piltover وZaun مثل أشهر أبطال المسلسل.كما قدم مزايا إضافية ونظاماً مخصصاً لحمل اللاعبين المصابين، وأزياءً جديدة وتخفيضات خلال أسبوع Cyber Week وغير ذلك.وتضمن الإصدار عناصر مكثفة من مسلسل Arcane، بما في ذلك طريقة اللعب والمواقع والشخصيات المستوحاة من عالم League of Legends، وعند اختيار الأوضاع في اللعبة الكلاسيكية في Erangel، ينتقل اللاعبون إلى جزيرة Mirror Island العائمة والغامضة.وقد تسنى في التحديث الأخير للاعبين، استكشاف الجزيرة في البداية للحصول على الإمدادات قبل أن يتم تنشيطها لاحقاً، وتتحول إلى وضع غير مستقر، ويتم نقل من يصادفون جدار Wind Wall إلى مدينتي Piltover أو Zaun الشهيرتين في لعبة League of Legends.كما تمكن اللاعبون ممن يهبطون على أرض الجزيرة خلال وضع التنشيط من التحول إلى الشخصيات الشهيرة Jinx أو Vi أو Jayce أو Caitlyn، واستخدام أسلحة ومهارات فريدة لمواجهة خصومهم، أما عند الخسارة، فيعود اللاعبون إلى Erangel بشكلهم الأصلي.