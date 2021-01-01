

«سم العقرب».. قاتل «كورونا» «سم العقرب».. قاتل «كورونا»

ضجة واسعة أثارتها دراسة نُشرت مؤخرا فى صحيفة «إندبندنت» البريطانية، بشأن إمكانية استخدام سُم العقرب فى القضاء على فيروس كورونا المستجد. ووفقا للصحيفة، فقد تم جمع عقارب من الصحراء المصرية واستخراج السُم منها، وذلك بعد أن توصل بعض العلماء إلى أن سُم العقرب المميت يمكن أن يساعد فى القضاء على «كوفيد 19» بشكل فعال.



وأكد العلماء المشاركون فى الدراسة أن سُم العقرب يحتوى على «ببتيدات» وهى رابطة كيميائية تنشأ بين الأحماض الأمينية لتكوين البروتينات المختلفة وتكون ذات صفات قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات تجعل لديها القدرة على تثبيط دخول الفيروسات الخلايا.. وبعضها قادر على وقف نشاط وتكاثر الفيروسـات داخـل الخلايا، وقد تم نشر هذه الأبحاث فى مجلات علمية متخصصة.



وتعتمد فكرة الدراسة على فصل وتطوير مركبات جديدة وفعالة من سموم العقارب المصرية باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية فـى هـذا المجـال أو مـا يطـلق عليـه «تقـنيات الفينوميكس».

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وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه لا توجد أى أدلة علمية حتى الآن تؤيد استخدام سُم العقارب فى علاج كورونا، ولا بُد من إجراء الأبحاث السريرية الموثقة أولا على عدد من الأشخاص ورؤية التأثير الإيجابى والسلبى، ثم يتم نشر إحصاء طبى وبيانات واضحة تنشر حول أى عقار جـديد، مشـيرا إلى أن سـم العقـرب قد يـؤدى إلى الوفـاة أو يتسـبب فى أعـراض سـمية شديدة.وعلّق الدكتور عبدالوهاب خليل، مدرس بكلية العلوم جامعة بنى سويف خبير صناعة الأمصال واللقاحات على الدراسة، مؤكدا أن سُم العقرب قد ينجح فى علاج فيروس كورونا، لأن جميع الأبحاث والمراجع أثبتت أنه مضاد قوى للالتهاب، علما بأن كل السموم الطبيعية بما فيها سُم الثعابين والعقارب والنحل والدبابير وغيرها، تحتوى على خصائص دوائية وعلاجية وفيرة جداً ومنها ما هو مضاد للالتهاب ومسكن للآلام ومضاد للأورام والميكروبات وأيضا الفيروسات والفطريات، لذا من الممكن أن يكون سُم العقرب مادة فعالة وقاتلة للفيروسات، إلا أن الأمر مازال بحاجة لدراسات عديدة تبدأ بالأبحاث المعملية ثم تنتهى بالدراسات الإكلينكية والسريرية على عدد من المتطوعين وما بينهما دراسات تؤكد فى النهاية أن سُم العقرب يمكن أن يكون مستحضرا أو وسيلة علاجية فعالة يستخدم فى علاج فيروس كورونا سواء كان يتم استخدامه كمضاد للفيروسات أو للالتهاب أو أى صورة أخرى.وأضاف: يتوافر فى صحراء مصر آلاف الأنواع من العقارب لكن أشهرها لا يتعدى الـ4 أنواع وهو ما يتم إنتاج السم منها وهى عقرب لوريس، أندروكتونيس، الأموريكسى، الكلاسيكو، وتعد هذه الأنواع الأكثر سمية مقارنة ببقية الأنواع.ويوضح مدرس الحشرات الطبية أنه يتم استخراج السم من العقرب عن طريق الصدمات الكهربائية حيث يتم توجيه تيار كهربائى ضعيف نحو ذيل العقرب حتى يشعر بالخطر ويقوم بالدفاع عن نفسه، فيبدأ فى فرز السم من آلة اللسع من الطرف المدبب بالذيل على هيئة قطرات سائلة، ليتم الاحتفاظ به فى أنبوبة مخصصة لذلك ثم تتم عملية الطرد المركزى عليه لطرد أى شوائب عالقة به، وتأتى مرحلة «التجفيد» كمرحلة أخيرة لنزع الرطوبة منه ويظل محتفظاً بخواصه ويكون صالح للاستخدام لفترات طويلة جدا.ويشير إلى أن جميع السموم الطبيعية تعتبر مستحضرات باهظة الثمن، ويرجع ذلك إلى أن طريقة الحصول عليها واستخدامها فى تصنيع الأدوية أو الأمصال أو مضادات الأورام له مخاطر متعددة على من يقوم بـ«حلبها»، ويتفاوت سعر سُم العقرب نتيجة لعدة عوامل، أهمها وجود سلالات كثيرة من العقارب وندرة الأنواع الأكثر سمية ومدى إنتاجها، بالإضافة لعوامل أخرى مثل درجة نقاء السم وكميته. ويختلف سعر الجرام الواحد من دولة لأخرى ومن منتج لآخر وأيضا حسب نوع السلالة ولكن متوسط السعر يتراوح ما بين 8 و20 ألف دولار.فى السياق، يرى حسن آدم العوامى، الباحث فى علم الزواحف، أن انخفاض سعر العقرب الواحد مقابل ارتفاع سعر السُم، أدى إلى انتشار تجارة بيع العقارب بشكل كبير، أو ما يعرف بمزارع العقارب، حيث يتم بيع العقرب فيها بسعر يتراوح ما بين 20 إلى 50 جنيها وفقا للحجم، وأحيانا يصل السعر إلى 10 جنيهات عند بيع كميات كبيرة، وفى النهاية يكون تصدير سُم العقرب للخارج تجارة رائجة جدا تربح آلاف الدولارات، خاصة بعد احتياج العديد من دول الخارج لسُم العقرب لاستخدامه فى تصنيع الأدوية، الأمر الذى جعل أصحاب المزارع يتنافسون فى الأسعار وتقديم العروض الخاصة.وقد أطلق المزارعون بعض المسميات التجارية على العقارب التى تباع فى المزارع لتسهيل عملية التجارة، فنجد أبوجنزير الأكثر مبيعا كونه أشد سمية وأكثر إنتاجا للسم، يليه الإمبراطور ثم بلطيم، مؤكدا أن جرام السم الواحد الكامل يحتاج لما يقرب من 4000 عقرب لاستخراجه، وذلك لأن العقرب الواحد ينتج نصف مليجرام فقط من السم.