شهدت أسعار الأسماك استقرار في سوق العبور اليوم الأحد 2 يناير 2022 حيث يتراوح سعر سمك البلطي نمرة 1 من 21 إلى 25 جنيهًا، سمك بلطي نمرة 2 يتراوح من 17 إلى 20 جنيها، وفيليه أسماك البلطي من 30 إلى 110 جنيهات، وسجل سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 43 جنيهًا، ويتراوح البلطي الأسواني ما بين 17 إلى 37 جنيهًا وقشر بياض من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو فيما بلغ سعر سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 36 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيه، وتراوح سعر كيلو سمك موزة ما بين 20 إلى 25 جنيهًا.
وسجل سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 460 والجمبري نمرة 1 من 300 إلى 360 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 من 200 إلى 260 جنيهًا، والجمبري المجمد من 85 إلى 155 جنيهًا وسعر سمك البرانيس الإسكندراني من 25 إلى 40 جنيهًا للكيلو أما القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًا، وسعر المكرونة السويسي من 30 الى 60 جنيهًا، وتراوح سعر سمك البوري الممتاز ما بين 60 إلى 70 جنيهًا، وسعر الدنيس تراوح ما بين 90 إلى 130 جنيهًا.
كما تراوح سعر سمك موسى من 90 الى 130جنيهًا وسمك كاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا، فيما تراوح سعر أسماك السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا وسعر كيلو الكابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور 2 يناير 2022
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق