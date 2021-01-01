أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن كأس الرابطة سينطلق يوم 12 يناير الجارى، وسنعلن عن العديد من التفاصيل يوم القرعة التي ستكون 3 يناير.
وقال أحمد دياب، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كأس الرابطة مشروع مهم جدا لكل الأندية وسيكون بداية لبطولة مهمة كل عام وتكون استفادة كبيرة لجميع الأندية، وسنعلن عن تفاصيل بطولة كأس الرابطة يوم 3 يناير".
وأضاف دياب: "البطولة ستلعب بتقنية الفيديو والحضور الجماهير سيكون بنفس أعداد بطولة الدورى في الفترة الحالية، وهناك مفاجآت في قرعة كأس الرابطة وتم دعوة العديد من رموز الكرة المصرية وأساطيرها".
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التعليقات على دياب: كأس الرابطة سيكون بتقنية الفيديو و2000 مشجع بالمدرجات وهناك جوائز كبيرة
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