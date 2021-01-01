محافظة البحر الأحمر تعلن غلق طريق الغردقة غارب والشيخ فضل

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أعلنت محافظة البحر الأحمر، غلق طريق الغردقة رأس غارب وكذلك طريق رأس غارب الشيخ فضل القادم باتجاه محافظة المنيا إلى البحر الأحمر والعكس، كإجراء احترازى حفاظا على أرواح المواطنين بسبب الطقس السيئ .



كان قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة غدا الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية.



كان بث اليوم السابع لايف من سقوط الأمطار الغزيرة التى شهدتها مدينة الغردقة بكثافة عالية والتى استمرت لفترة أكثر من 20 دقيقة تسببت فيها فى إغراق الشوارع المختلفة.



وتبين من البث سقوط كميات كبيرة من الثلج مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة وكذلك صوت الرعد المتكرر بسماء الغردقة، حيث تسببت المياه فى إغراق أغلب شوارع المدينة. كانت شهدت مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، هطول أمطار، ظهر اليوم، على أغلب المناطق بالمدينة بينما شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر سماء ملبدة بالغيوم مع ظهور متقطع للشمس.

