وزير التعليم: امتحانات رابعة ابتدائي تشمل المقررات المدروسة حتى نهاية 2021



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة إلى كل من يسأل عن امتحانات الفصل الدراسي الأول- امتحانات نصف العام- للصف الرابع الابتدائي.



وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستشمل ما تم تدريسه فعليا في المناهج المقررة من أول العام الدراسي الحالي وحتى نهاية ديسمبر 2021، بغض النظر عن موضوع جدولة مخرجات مقررات مناهج رابعة ابتدائي، التي تعد شأنا أكاديميا داخليا للوزارة.



جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي- الفصل الدراسي الأول

السبت 15 يناير 2022 : اللغة العربية (ساعتين ونصف) + التربية الدينية (ساعة ونصف)

الاحد 16 يناير 2022 : علوم (ساعة ونصف) + مهارات مهنية (ساعة ونصف)

الاثنين 17 يناير 2022 : دراسات (ساعة ونصف) + ICT (ساعة ونصف)

الثلاثاء 18 يناير 2022 : اللغة الانجليزية (ساعة ونصف)

الاربعاء 19 يناير 2022 : اجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للاخوة المسيحيين

الخميس 20 يناير 2022 : رياضيات (ساعة ونصف)

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txtمناهج جديدة.. وزير التعليم: بدأنا التطوير من رياض أطفال حتى رابعة ابتدائيtxtأحمد موسى لـ وزير التعليم: بتضايق من الهجوم.. طارق شوقي: متعود |فيديوويتم وضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي من بنك الاسئلة عن طريق التوجيه وتكون مختلفة من مدرسة لأخرى .وعن عدد الاسئلة ، اكدت وزارة التربية والتعليم أن اسئلة امتحان اللغة العربية 20 سؤالا اما باقي المواد 15 سؤالا.وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط حصص مراجعة جميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي.ويمكن لمن يهمه الامر متابعة حصص مراجعة جميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي من خلال الضغط على هذا الرابط: https://stream.moe.gov.eg/وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من اتاحة حصص مراجعة جميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي، هو دعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة.وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الحصص تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة؛ لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.