هل أكون منافقة لو نشرت أدعية وأنا لم أدع بها؟ الافتاء ترد



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية



أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد اليه خلال لقائه ببرنامجه “ولا تعسروا”، المذاع عبر الفضائية المصرية، مضمون السؤال :"هل أكون منافقة لو كتبت أدعية على مواقع التواصل الاجتماعي وانا لم ادع بها؟".



ورد “الورداني” قائلاً: أجعلي بينك وبين الله عهد بمجرد ان تكتبي ادعية على مواقع التواصل الإجتماعي او ترسلي لأحد ادعية إنوي ان تفعليها أن تردديها دوماً، لذلك قال لنا احد علمائنا اذا اردت ان تكلم الناس فانظر هل تستطيع ان تخرج شخصا منك تكلمه فإذا خرج تكلم حتى تنتصح اولاً وإذا لم تتكلم فإن الإذن لم يأت فحاولى ان تعملى بهذا الكلام تخرجي من يكون يقول ما لا يفعل".





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حكم نشر دعوات للاستغفار على الفيسبوكحكم نشر دعوات للاستغفار على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وغيرها ودعوة الناس للاستغفار ..سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.أوضح أمين الفتوى عبر الفيسبوك، نعم يجوز وليس هناك ما يمنع لكن بشرط أن تكون من أجل إرضاء الله وليس لأجل إحراج الناس وإجبارهم على ذلك.فيما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن النفس البشرية ليست معصومة من الزلل، بل الخطأ من شيمها، ويستوي في ذلك الآدميون، إلا من اصطفاهم الله لرسالته، فطهر قلوبهم من المعاصي.وأوضح «جمعة» عبر صفحته على "فيسبوك"، أن في إدراك ذلك المعنى طمأنة للنفس ، وتسامح معها ، وحسن ظن بخالقها، إن رجعت إليه وطلبت منه الصفح والغفران، مستشهدًا بما أخرجه الترمذي وابن ماجه، عن أنس أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».وأضاف أن هذا العفو يساعد الإنسان أن يستدرك شئون حياته بعد وقوعه في الخطأ أو المعصية، ويساعده ألا يتوقف عن شؤم الإحساس بالذنب مبالغًا فيه جالدًا ذاته؛ فيعطل مسيرة الحياة ويوقع الناس في العنت والشدة، ويُعد الاعتراف بالذنوب والخطايا، أهم ما يعتمد عليه الدين في إصلاح النفس البشرية؛ لأنه يعيد إلى النفس المضطربة طمأنينتها وسكينتها المفقودة، ولأجل ذلك شرع الاستغفار من الذنوب، وحض عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- كوسيلة دائمة تساعد المرء على التسامح مع نفسه والرضا عنها.نصحت دار الإفتاء المصرية، كل إنسان يشعر بالضيق ولديه مشاكل ويُعاني من الكرب، بأن يُداوم على الاستغفار في كل وقت، منوهة بأن هناك ثلاثة أمور تحدث له عند الاستغفار.وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن من كان في ضيق فليستغفر سيجعل الله له من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا وسيرزقه من حيث لا يحتسب.