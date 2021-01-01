3 أسباب للإصابة بإلتهاب اللثة



إلتهاب اللثة إلتهاب اللثة





يتعرض الكثير منا إلى ألم في الأسنان يكون ناتج عن أمراض متعددة تصيب الأسنان واللثة حيث تتعرض اللثة إلي التهابات.



وقالت هيئة الدواء المصرية أن مرض التهاب اللثة هو مرض شائع ومعتدل من أمراض اللثة، ويتسبب في تهيج وإحمرار وتورم اللثة.

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وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن السبب الأكثر شيوعًا في التهاب اللثة هو قلة الاهتمام بنظافة الفم.و نصحت هيئة الدواء المصرية بالمحافظة على عادات نظافة الفم الصحية، مثل:١-غسيل الأسنان مرتين يوميًا على الأقل٢-استخدام خيط تنظيف الأسنان يوميًا٣-فحص الأسنان دوريًا.أكدت ضرورة عدم إهمال تلك الحالة وأي شعور بالألم في الأسنان وأخذ التهاب اللثة بجدية ومعالجته سريعا، واستعمال مضادات الالتهابات بعد إستشارة الطبيب.أكدت هيئة الدواء أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​وكانت هيئة الدواء المصرية حذرت المواطنين، من الحد من المخاطر والأضرار الصحية التي قد تنجم عن استخدام الأدوية دون الرجوع لمقدمي الرعاية الصحية، ونظرا لاحتياج بعض المرضى لضرورة الحصول على أكثر من دواء في وقت واحد؛ تحذر هيئة الدواء المصرية من المخاطر المترتبة على التداخلات الدوائية دون استشارة.وشددت الهيئة على ضرورة إخبار مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة بالأدوية التي يتم تناولها؛ لتجنب حدوث ما يُعرف بالتداخلات الدوائية، وأوضحت أن التداخلات الدوائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي (التفاعل بين دواء وآخر، أو بين الدواء والغذاء، أو نتيجة تعارض الدواء مع الحالة الصحية للمريض وما يعانيه من أمراض أخرى تؤثر على فعالية الدواء)، وأكدت أن التداخلات الدوائية قد تقلل من فعالية بعض الأدوية، أو تؤدي إلى زيادة تأثير البعض الآخر، أو حدوث آثار جانبية غير متوقعة.