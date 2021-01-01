5 فوائد تدفعنا لتناول الخيار باستمرار طوال فصل الشتاء



الخيار الخيار



خضروات الشتاء كثيرة وجميعها غنية بالعناصر الغذائية المهمة للمناعة فى فصل الشتاء، ويعتبر الخيار من الخضروات الشهيرة التى تستخدم فى عمل السلطة، وله فوائد عديدة.



ويقول الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية: إن الخيار يجب أن يكون من الخضروات الأساسية في مطابخنا بشكل يومي، لأن فوائده عديدة وسعراته أقل ما يمكن، حيث إن الـ100 جرام منه أى حوالي 3 حبات متوسطة بهم 33 سعرا حراريا فقط.





قد يعجبك أيضا...

فوائد الخياروأضاف “حلمى”، أن هناك ٥ فوائد تدفعنا لتناول الخيار باستمرار طوال فصل الشتاء، منها:- تزويد الجسم بالماء، وتقليل خطر الإصابة بالجفاف خلال البرد، أو أثناء وبعد أداء التمارين الرياضية، وبالتالى يحافظ على صحة الأمعاء، ويقلل خطر الإصابة بالإمساك، ويقلل من خطر الإصابة بالأملاح وحصوات الكلى.- المحافظة على صحة العظام، ويعتبر الخيار مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، المهم للمحافظة على صحة العظام، لأنه يساعد على تحسين امتصاص الكالسيوم.- التقليل من خطر الإصابة بالسرطان، ويحتوي الخيار على مركبات تساعد على تقليل انتشار الخلايا السرطانية وبقائها على قيد الحياة، وتسمى (كوكوربيتاسين).- المحافظة على صحة القلب، والأوعية الدموية، ويحتوي الخيار على الألياف التي تساعد على التقليل من تراكم الكولسترول في الأوعية الدموية، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، كما أن احتواء الخيار على الكوكوربيتاسين يساعد على تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ولأنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لصحة القلب والأوعية الدموية.- التقليل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ويساعد الخيار على تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري، كما أنه يتميز بامتلاكه لمؤشر جهد سكري منخفضًا، وبالتالى يمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها دون أن يؤثر في مستويات سكر الدم بشكل كبير.ويساعد الخيار أيضا فى:ترطيب الجسمالخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، فحوالي 90 % من الخيار يكون من الماء، لذلك فهو من الخضروات التي تعمل على ترطيب الجسم، كما أنه يحتوي على الالياف التي تجعله يعمل على تسهيل عملية الهضم، إلى جاني أنه مدر للبول.علاج ارتفاع ضغط الدمالخيار يحتوي على مجموعة من المعادن الهامة للجسم، مثل المغنسيوم الذي يعمل على علاج ارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل ومرض النقرس.ترطيب البشرةيحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على ترطيب البشرة، وتخليصها من التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات التي تظهر حول العينين، إلى جانب احتواء الخيار على السيليكون والكبريت المفيدان لنمو الشعر.txtفوائد ورق اللورا.. يسيطر على مرض السكر ويحسن المزاجtxtفوائد حمص الشام والطريقة الأصلية لتحضيرهعلاج حروق الشمسالخيار يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل (A.B.C)، ولذلك نجده مفيدا في علاج حروق الشمس وتقوية الأظافر، إلى جانب احتواؤه على مادة اللجنين.