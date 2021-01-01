الأسماك والمأكولات البحرية تعتبر من اسهل الأطعمة في طهيها فلا يحتاج السمك إلى أكثر من 10 دقائق على النار لينضج، والمأكولات البحرية بشكل عام لا تحتاج لوقتٍ طويلٍ للنضوج كاللحوم والدجاج، ولها العديد من الطرق والوصفات منه المقلي أو المشوي أو على البخار أو تناولهُ ني في بعض البلدان، كما يمكن تحضيره على شكل شوربات، أو شطائر أو صواني.
ونقدم لكم فيما يأتي طريقة عمل فطيرة السي فود المختلفة بطريقة سهلة وسريعة، باستخدام مكونات كثيرة منها الجمبري والسمك السلمون وقشر البياض والسبيط بالإضافة إلى الحليب وكريمة الطهي وطعم الزبدة الرائعة والخضروات مثل البصل والثوم والكرفس والشبت.
المقادير
عجينة باف باستري.
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التعليقات على لعشاء فاخر.. طريقة عمل فطيرة سي فود سهلة وسريعة
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