لعشاء فاخر.. طريقة عمل فطيرة سي فود سهلة وسريعة



فطيرة سي فود فطيرة سي فود

الأسماك والمأكولات البحرية تعتبر من اسهل الأطعمة في طهيها فلا يحتاج السمك إلى أكثر من 10 دقائق على النار لينضج، والمأكولات البحرية بشكل عام لا تحتاج لوقتٍ طويلٍ للنضوج كاللحوم والدجاج، ولها العديد من الطرق والوصفات منه المقلي أو المشوي أو على البخار أو تناولهُ ني في بعض البلدان، كما يمكن تحضيره على شكل شوربات، أو شطائر أو صواني.



ونقدم لكم فيما يأتي طريقة عمل فطيرة السي فود المختلفة بطريقة سهلة وسريعة، باستخدام مكونات كثيرة منها الجمبري والسمك السلمون وقشر البياض والسبيط بالإضافة إلى الحليب وكريمة الطهي وطعم الزبدة الرائعة والخضروات مثل البصل والثوم والكرفس والشبت.



المقادير

عجينة باف باستري.

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سي فود.زيت بصل.ثوم مفروم.كريمة طبخ.ملح وفلفل أسود.كرفس مفروم.شبت مفروم.طريقة التحضيريسخن الزيت وتحمر البصلة مع الثوم ثم يتم إضافة السي فود ويقلب لمدة 5 دقائق.يضاف الكريمة والملح والفلفل ثم ترفع من على النار ويوضع الشبت والكرفس ويترك ليبرد.بيتي وشهية.. طريقة عمل شوربة سي فودلذيذة ويسهل تحضيرها في المنزل.. طريقة عمل شوربة سي فودتفرد عجينة الباف باستري في صينية ويوضع فوقها السي فودتغطى بطبقة أخرى من العجين وتوضع في الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 20 دقيقة