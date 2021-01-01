لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة



فطائر السبانخ فطائر السبانخ





فطائر السبانخ هي عنصر أساسي في المطبخ اللبناني، وهي عبارة عن عجينة منزلية الصنع محشوة بالسبانخ الطازج والبصل ومكونات أخرى لذيذة.





قد يعجبك أيضا...

فطائر السبانخ اللبنانيةيمكنك تشكيل فطائر السبانخ اللبنانية بحجم صغير أو كبير كما تريد، والحشوة متعددة الاستخدامات أيضًا، منها البصل المفروم ضروري، لكن الطماطم اختيارية، وتتجمع الفطائر بسرعة كبيرة وفي 12 دقيقة فقط في الفرن.مقادير فطائر السبانخ:3 أكواب طحين خبز (أو دقيق لجميع الأغراض)1 1/2 ملعقة صغيرة الخميرة النشطة2 ملعقة صغيرة ملحسكركوب حليب1/3 كوب زيت نباتيحشوة السبانخأكياس سبانخ أو مجمدةبصلةطماطم (اختياري)زيت الزيتونليمون (معصور)سماق1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود1/2 ملعقة صغيرة 7 بهاراتطريقة عمل فطائر السبانخطريقة عمل فطائر السبانخ اللبنانية:1- اخلطي نصف كوب من الحليب الدافئ مع السكر والخميرة.2- انتظري 5 دقائق حتى يتضاعف حجم الخميرة.3- بمجرد أن تصبح الخميرة رغوة وتضاعف حجمها، أضف الملح ونصف الدقيق.4- شغل الخلاط على سرعة منخفضة وأضف الزيت النباتي وبقية الحليب والدقيق ببطء.5- على السرعة واتركيه يعجن حتى تتماسك العجينة.6- تُرفع العجينة عن الخلاط وتشكل كرة باستخدام الدقيق الزائد.7- ضع العجينة مرة أخرى في الكرة وقم بتغطيتها بمنشفة مطبخ نظيفة.8- ضعه في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يرتفع.9- بمجرد أن يتضاعف حجم العجين، قم بتشكيله على شكل كرات بحجم 2 بوصة باستخدام الدقيق الزائد.10- يجب أن تحصل على حوالي 18-24 كرة عجين.11- غطيها بمنشفة المطبخ لمدة 30 دقيقة أخرى لترتفع مرة أخرى.12- أثناء ارتفاع العجينة نحضر حشوة السبانخ.13- في حالة استخدام السبانخ الطازجة، افرميها جيدًا وضعيها في وعاء كبير.14- يرش بملعقة صغيرة من الملح. اتركيه جانباً لمدة 10 دقائق، ثم اعصري السبانخ لتجفيفه.15- في حالة استخدام السبانخ المجمدة، قم بإذابه ثم اعصر قدر الإمكان من الماء.16- نقطع البصل والطماطم (اختياري) ناعما، وأضيفي السبانخ مع زيت الزيتون والفلفل الأسود والسبع بهارات والسماق.17- اعصر ليمونة وأضفها إلى الحشوة مباشرة قبل الحشو حتى لا تبلل الحشوة كثيرًا.18- سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت وضعي رف الفرن في المنتصف.19- جهز أوراق الخبز بورق زبدة أو رشها برذاذ الطهي.20- افردي العجينة على شكل دائرة 5 بوصات، وضعي حوالي 2 ملاعق كبيرة من الحشوة في المنتصف، ضعي الجانبين معًا واقرصيه للإغلاق، ثم اجلب الجانب الثالث لأعلى بحيث يبدو وكأنه مثلث واقرص ليغلق جيدًا ثم ضعها على ورقة الخبز.21- اخفقي بيضة واحدة جيدًا، باستخدام فرشاة المعجنات، ادهن كل الفطائر على الصاج مباشرة قبل وضعها في الفرن.22- اخبزيها لمدة 12 دقيقة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.