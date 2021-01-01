وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر.. بتقويه وتطوله مع الوقت



وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

توجد أسباب عديدة لمشكلة تساقط الشعر المفرط والتى من أبرزها عدم الحصول على العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والنحاس والزنك ووجود خلل فى التوازن الهرموني، ومشاكل فى الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض وتناول حبوب منع الحمل والإجهاد الشديد، الذى يؤدى إلى تساقط الكثير من خصلات الشعر، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، وفقاً لما ذكره موقع "femina".

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر: قناع البيض



يحتوى البيض على الكبريت والفوسفور والزنك والبروتين ، لذلك يساعد على نمو وتقوية الشعر من خلال فصل بياض بيضة في وعاء وإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والعسل، وخلط المكونات معاً ووضعهما على الشعر من الجذور حتى الأطراف وبعد 20 دقيقة يجب غسل الشعر بالماء والشامبو.



جذور العرقسوس لعلاج تساقط الشعر

تساعد جذور العرقسوس على منع تساقط الشعر من خلال صنع عجينة بإضافة ملعقة كبيرة من جذر العرقسوس المطحون وربع ملعقة صغيرة من الزعفران مع كوب من الحليب، ووضع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف وترك الخليط طوال الليل وفى صباح اليوم التالي يجب غسل الشعر جيداً مع تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع.

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حليب جوز الهند لعلاج تساقط الشعريساعد حليب جوز الهند على علاج تساقط الشعر من خلال بشر ثمرة جوز هند متوسطة الحجم وتركها على نار هادئة في وعاء لمدة 5 دقائق، ثم تصفية الزيت وتركه حتى يبرد ثم إضافة ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون مع بذور الحلبة إلى الحليب، ووضع الخليط على فروة الرأس والشعر وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو.الشاي الأخضر لعلاج تساقط الشعريحتوى الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز نمو الشعر من خلال نقع كيسين من الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن حسب طول الشعر، وتركه حتى يبرد ثم سكب الخليط على فروة الرأس والشعر ، مع التدليك برفق، وشطف الشعر بالماء البارد بعد ساعة.عصير الشمندر لعلاج تساقط الشعريحتوى جذر الشمندر على الفيتامينات مثل" C و B6"وحمض الفوليك والبوتاسيوم ، الضرورية لنمو الشعر، لذلك ينصح بسلق 7-8 أوراق شمندر وطحنهما مع 5-6 أوراق حنة، ووضع العجينة على فروة الرأس وتركها لمدة 15-20 دقيقة قبل شطف الشعر بالماء الدافئ.