طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف



طريقة عمل رموش الست طريقة عمل رموش الست

رموش الست هي حلوى شرقية مفضلة ومحبوبة لدى كثير من أفراد العائلة وأيضًا هي مشبعة وسهلة التحضير على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن طريقة تحضيرها معقدة وتأخذ وقت طويل وتكاليف ولكن هي من أسرع الحلويات التى يمكن تحضيرها بالمنزل لذلك سوف يستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل رموش الست بأسرع وقت وأقل تكاليف فى المنزل.



طريقة عمل رموش الست: المكونات

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات



3 ملاعق كبيرة من دقيق السميد

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