طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف

طريقة عمل رموش الست
رموش الست هي حلوى شرقية مفضلة ومحبوبة لدى كثير من أفراد العائلة وأيضًا هي مشبعة وسهلة التحضير على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن طريقة تحضيرها معقدة وتأخذ وقت طويل وتكاليف ولكن هي من أسرع الحلويات التى يمكن تحضيرها بالمنزل لذلك سوف يستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل رموش الست بأسرع وقت وأقل تكاليف فى المنزل.
طريقة عمل رموش الست: المكونات
2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات
3 ملاعق كبيرة من دقيق السميد
3 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم
بيضة
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب سمنة أو زبدة
نصف كوب سكر بودر
شربات السكر
طريقة عمل شربات السكر
نحضر كوب سكر ونذوبه في كوب ماء على النار
نضيف إليه عصير نصف ليمونة
ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا
نتركه على النار لمدة ربع ساعة ثم نتركه يبرد تماما
طريقة تحضير رموش الست
في وعاء نقوم بخفق السمنة مع السكر والبيض والفانيليا لمدة دقيقة
فى وعاء آخر نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها وهي الدقيق الأبيض ودقيق السميد وجوز الهند والبيكينج بودر
بعدها نقوم بإضافتها إلى الخليط السائل حتى تتكون عجينة لينة سهلة التشكيل
نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع بيضاويه الشكل
ثم نقوم بتحضيرصينية مدهونة بقليل من الزيت ونقوم برص رموش الست فيها
ثم نقوم بوضعها بالفرن الساخن نقوم لمدة 15 دقيقة حتى تحصل على لون ذهبي
ونسقيها بالسيرب أو الشربات فور خروجها من الفرن وتقدم في طبق تقديم وتزين بالفستق المبشور أو جوز الهند
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