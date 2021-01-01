اشتهرت خطوط الموضة خلال فترة السبعينات بالألوان الفاتحة والمبهجة سواء فى الملابس أو المكياج، والتى عاد بعضها مرة أخرى على الساحة من جديد، مثل بعض اتجاهات المكياج التى كانت موضة بفترة السبعينيات وعادت مرة أخرى فى أواخر عام 2021 ومتوقع لها أن تسود فى عام 2022 الذي بدأ منذ ساعات قليلة، مثل ظلال العيون الزرقاء والشفاه اللامعة وغيرها من الاتجاهات التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
أبرز اتجاهات المكياج المستوحاة من السبعينات فى 2022
ظلال عيون زرقاء
تعتبر ظلال العيون الزرقاء الفاتحة من اتجاهات المكياج المستوحاة من فترتى الستينيات والسبعينيات، وعادت مرة أخرى فى عام 2021 ومتوقع لها أن تستمر حتى العام الجديد.
أحمر خدود
كانت البشرة المشرقة من صيحات الموضة خلال فترة السبعينات، منها الخدود الوردية المتوهجة التى عادت من جديد فى عام 2021.
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التعليقات على تريندات مكياج من السبعينات هتسيطر فى 2022..الكحل الأبيض أبرزها
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