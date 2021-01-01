تريندات مكياج من السبعينات هتسيطر فى 2022..الكحل الأبيض أبرزها



تريندات مكياج من السبعينات تريندات مكياج من السبعينات

اشتهرت خطوط الموضة خلال فترة السبعينات بالألوان الفاتحة والمبهجة سواء فى الملابس أو المكياج، والتى عاد بعضها مرة أخرى على الساحة من جديد، مثل بعض اتجاهات المكياج التى كانت موضة بفترة السبعينيات وعادت مرة أخرى فى أواخر عام 2021 ومتوقع لها أن تسود فى عام 2022 الذي بدأ منذ ساعات قليلة، مثل ظلال العيون الزرقاء والشفاه اللامعة وغيرها من الاتجاهات التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.





أبرز اتجاهات المكياج المستوحاة من السبعينات فى 2022



ظلال عيون زرقاء

تعتبر ظلال العيون الزرقاء الفاتحة من اتجاهات المكياج المستوحاة من فترتى الستينيات والسبعينيات، وعادت مرة أخرى فى عام 2021 ومتوقع لها أن تستمر حتى العام الجديد.



أحمر خدود

كانت البشرة المشرقة من صيحات الموضة خلال فترة السبعينات، منها الخدود الوردية المتوهجة التى عادت من جديد فى عام 2021.

الشفاه اللامعةسيطرت ظلال العيون الفاتحة على موضة المكياج خلال فترة السبعينات وكذلك الشفاه اللامعة التى كانت تكمل مظهر العين الجريء، كما كانت مثالية مع ألوان الملابس الفاتحة التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت، وفى عام 2021، عادت ألوان الشفاه اللامعة لتسيطر مرة أخرى ومتوقع لها أن تسود فى عام 2022 أيضاً.كحل أبيضيعتبر كحل العيون الأبيض من اتجاهات موضة مكياج السبعينات التى عادت مرة أخرى فى عام 2021 ومتوقع لها أن تسود فى العام الجديد، ويتميز كحل العيون الأبيض بأنه يجعل العين تبدو أكبر اتساعاً وأكثر إشراقاً ويعطى تأثير عين الدمية.











