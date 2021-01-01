أبرز تريندات ديكور المطبخ فى 2022.. المطابخ المستعملة بقت موضة

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صورة الخبر: ديكور المطبخ فى 2022
ديكور المطبخ فى 2022


تفضل بعض النساء تجديد ديكور المطبخ بين الحين والآخر، حتى لا تشعر بالملل، عند تحضيرها للطعام، لذلك تحرص عند اختيار الديكور على أن يتوافق مع ذوقها الشخصى وفى نفس الوقت يتماشى مع أحدث خطوط الموضة، ولهذا نستعرض فى التقرير، أبرز اتجاهات ديكور المطبخ فى 2022، وفقًا لما ذكره موقع "homebuilding".
أبرز اتجاهات ديكور المطبخ فى 2022
اللون الأخضر
كانت الألوان الداكنة فى المطبخ من الاتجاهات المسيطرة لبعض الوقت، لكن الألوان الفاتحة مثل اللون الأزرق الفاتح والأخضر من اتجاهات الألوان المتوقع انتشارها طوال عام 2022.

أرضيات متعرجة
تعتبر الأرضيات ذات النقوش المتعرجة من الخشب والبورسلين من أبرز اتجاهات ديكور المنزل، والمتوقع أن تستمر طوال العام.

مطابخ معاد تدويرها
يوجد اهتمام متزايد بسوق المطابخ المستعملة وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث، لذلك من المتوقع استمرار اتجاه المطابخ المستعملة المكونة من قطع ديكور معاد تدويره وبالتالى تساعد الكثير على توفير النفاقات.

الرخام
تعتبر أسطح الرخام من أبرز اتجاهات ديكور المطبخ، والمزينة بظلال أبيض أو كريمي مع ظلال يجمع بين لونين وهما الأخضر والأزرق الداكن.

ورق حائط
يعتبر ورق الحائط من أبرز ديكورات المطبخ فى عام 2022، حيث يوجد ورق مصمم خصيصاً للمطابخ لا يتأثر بالدهون والبلل، ويوجد منها أشكال مختلفة تتوافق مع ألوان ديكور المطبخ.

مكتب المطبخ المنزلي
تسبب انتشار فيروس كورونا إلى اتجاه الكثير من الأشخاص للعمل من المنزل بأمر من مؤسساتهم التى يعملون بها بهدف تقليل أعداد الموظفين، داخل المؤسسة وتجنب انتشار الفيروس، لذلك صمم البعض وخاصة النساء مكتب داخل المنزلى لتتابع عملها وفى نفس الوقت تحضر الأطعمة لعائلتها، لذلك يتوقع البعض إن هذا الاتجاه يظل سائد طوال عام 2022 مع استمرار انتشار فيروس كورونا بسلالته الجديدة.

صورة الخبر: ديكور المطبخ فى 2022

صورة الخبر: ديكور المطبخ فى 2022

المصدر: موقع "homebuilding"

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