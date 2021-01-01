تفضل بعض النساء تجديد ديكور المطبخ بين الحين والآخر، حتى لا تشعر بالملل، عند تحضيرها للطعام، لذلك تحرص عند اختيار الديكور على أن يتوافق مع ذوقها الشخصى وفى نفس الوقت يتماشى مع أحدث خطوط الموضة، ولهذا نستعرض فى التقرير، أبرز اتجاهات ديكور المطبخ فى 2022، وفقًا لما ذكره موقع "homebuilding".
أبرز اتجاهات ديكور المطبخ فى 2022
اللون الأخضر
كانت الألوان الداكنة فى المطبخ من الاتجاهات المسيطرة لبعض الوقت، لكن الألوان الفاتحة مثل اللون الأزرق الفاتح والأخضر من اتجاهات الألوان المتوقع انتشارها طوال عام 2022.
أرضيات متعرجة
تعتبر الأرضيات ذات النقوش المتعرجة من الخشب والبورسلين من أبرز اتجاهات ديكور المنزل، والمتوقع أن تستمر طوال العام.
مطابخ معاد تدويرها
يوجد اهتمام متزايد بسوق المطابخ المستعملة وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث، لذلك من المتوقع استمرار اتجاه المطابخ المستعملة المكونة من قطع ديكور معاد تدويره وبالتالى تساعد الكثير على توفير النفاقات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أبرز تريندات ديكور المطبخ فى 2022.. المطابخ المستعملة بقت موضة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق