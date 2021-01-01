قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية إن أعراض متحور "أوميكرون" ليست أشد من أعراض المتحورات الأخرى، إلا أنه أكثر عدوى من باقي متغيرات الفيروس.
وأضاف عبر قناة "صدى البلد" أن مصاب الإنفلونزا يعدي شخصين، ومصاب كورونا يعدي 4، أما "أوميكرون" فيعدي أكثر من 14 شخصا، ولذا نرى أرقاما فلكية في أعداد الإصابات.
وتابع: "هناك متابعة دقيقة لعدد الإصابات اليومية"، مشيرا إلى أنه في حالة تثبيت الأعداد لعدة أيام ثم هبوطها سنعلن وقتها الانتهاء من الموجة الرابعة.
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التعليقات على مستشار الرئيس المصري: صعوبة "أوميكرون" ليست في أعراضه وإنما في سرعة انتشاره (فيديو)
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