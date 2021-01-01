مستشار الرئيس المصري: صعوبة "أوميكرون" ليست في أعراضه وإنما في سرعة انتشاره (فيديو)

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صورة الخبر: محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين


قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية إن أعراض متحور "أوميكرون" ليست أشد من أعراض المتحورات الأخرى، إلا أنه أكثر عدوى من باقي متغيرات الفيروس.

وأضاف عبر قناة "صدى البلد" أن مصاب الإنفلونزا يعدي شخصين، ومصاب كورونا يعدي 4، أما "أوميكرون" فيعدي أكثر من 14 شخصا، ولذا نرى أرقاما فلكية في أعداد الإصابات.

وتابع: "هناك متابعة دقيقة لعدد الإصابات اليومية"، مشيرا إلى أنه في حالة تثبيت الأعداد لعدة أيام ثم هبوطها سنعلن وقتها الانتهاء من الموجة الرابعة.

وأضاف أنه من الصعب الوصول إلى صفر إصابات خلال الفترة القادمة، والأمر مماثل لجميع دول العالم.

وأكد أن عدد جرعات لقاحات كورونا التي استقبلتها مصر بلغ 121.2 مليون جرعة حتى 26 ديسمبر، لافتا إلى أن إقبال المواطنين على اللقاح جيد مقارنة بالمرحلة الأولى.

وأوضح أن لقاح كورونا مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية يعمل من 6 إلى 9 أشهر، ولذلك تعطي الجرعة التنشيطية كل 6 أشهر.

المصدر: موقع "القاهرة 24"

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