نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، السبت، تقارير تحدثت عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وقال مكتب حمدوك في صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر".
وتابع المكتب: "نؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والإجتماع والتواصل".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حقيقة وضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق