امتحانات الفصل الدراسى الأول بين الحضور و الأونلاين في جامعة القاهرة خلال أيام

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تقترب امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة ، مع نشر الإجراءات الاحترازية للطلاب وشروط دخول الامتحانات من ضمنها عدم دخول الامتحانات إلا بشهادة التطعيم.



ومن جانبه ، أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى بأسم جامعة القاهرة ، على الاجراءات الاحترازية التى تنفذها الجامعة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول .



وقال الدكتور محمود علم الدين خلال تصريح لصدى البلد ، انه لا يسمح بطالب الدخول إلى امتحان الفصل الدراسى الأول إلى بشهادة التطعيم الحاصل عليها ، مؤكدا على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى و سيكون هناك فترات تعقيم مستمرة .

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وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 .وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، أن إمتحانات نهاية الترم الأول فى المقررات الحرة وريادة الأعمال فقط اونلاين على البلاك بورد، مؤكده على عقد باقى الإمتحانات فى المقررات العامة ومقررات التخصص حضوريا بنظام البابل شيت فى مدرجات وقاعات الكلية ومجمع الإمتحانات.وأضافت “ هويدا ” أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ من يوم الأحد الموافق 9 من يناير الجارى ، طبقا للاجراءات الاحترازية المتبعة.كما كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن الاستعدادات الكلية فى حالة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول .وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن العيادات الخاصة بكلية الأداب مجهزة بشكل كبير فى حالة حدوث أى حالة طوارئ ، مؤكدا على الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية و الحفاظ على التباعد الإجتماعى .وكان قد عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة، بضرورة بدء الاستعداد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين.واستعرض مجلس الجامعة اقتراحًا بإنشاء صندوق لقبول تبرعات لرعاية الطلاب غير القادرين، وتبرع شركة مصر المقاصة بمبلغ 5 ملايين جنيه مخصصة للإعفاءات المقدمة لعلاج المصابين من حالات فيروس كورونا من غير القادرين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.وناقش مجلس الجامعة، استحداث أقسام وبرامج جديدة بكلية الآثار، منها قسم ترميم الآثار العضوية، وقسم ترميم الآثار غير العضوية، وقسم الترميم المعماري والحفاظ على المواقع والمباني الأثرية، وقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وقسم تاريخ الفن.وعلى الجانب الأخر، كانت توجيهات مهمة قد صدرت من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.كما شدد المجلس على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.