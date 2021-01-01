رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

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أمطار غزيرة بـ 4 محافظات

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من أمس الجمعة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك سقوط لـ أمطار من متوسطة لـ غزيرة الآن في محافظات الفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط، والغردقة وشرم الشيخ تعرضت لأمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد ".

وتابعت إيمان شاكر :" مازالت الأمطار مستمرة على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، واطلقنا تحذيرات بأن الأمطار في سيناء قد تؤدي إلى تكون سيول ".

وأكملت ايمان شاكر :" الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية للبلاد في مطروح والاسكندرية وتكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة ".

ولفتت ايمان شاكر :" القاهرة الكبرى قد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة غدا الأحد ولكنها غير مؤثرة، وتعود الشبورة في الصباح الباكر ".

المصدر: elbalad

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