مش بس الأملاح .. اكتشف أسباب آلام الكعب



آلام الكعب آلام الكعب

تعد آلام الكعب من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر وتجعلهم غير قادرين على السير لفترة طويلة.



يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن آلام الكعب تحدث بسبب زيادة الأملاح فقط ولكن فى الحقيقة هناك عدد كبير من الأسباب الأخرى لـ آلام الكعب.



نعرض لكم أسباب آلام الكعب وذلك وفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday ”

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يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة في المعاناة من آلام الكعب بما في ذلك إصابات الكاحل أو المفاصل المحيطة، ألمًا ينتشر في الكعب. التهاب اللفافة الأخمصية والأوتار هي من بين الأكثر شيوعاً من هذه الشروط.يحدث التهاب وتر العرقوب عندما يصاب الوتر الذي يمتد إلى أسفل الجزء الخلفي من الساق بالتهاب ويمكن أن يكون هذا الالتهاب ناتجًا عن شد عضلات الربلة أو إصابة في ربلة الساق أو زيادة في النشاط أو نتوءات عظمية .يلاحظ معظم الناس ألمًا أكثر حدة في الصباح وتورمًا يزداد سوءًا مع الحركة مما يسبب الام الكعب الشديدة.يمكن أن تساعد العلاجات المختلفة في تخفيف الألم ، بما في ذلك العلاج الطبيعي وحقن الكورتيزون والراحة والثلج والتمارين الرياضية ومسكنات الألم.نادرًا ما يحتاج الشخص لعملية جراحية وفي معظم الحالات ، تتحسن الأعراض في غضون 3 إلى 6 أشهر من بدء العلاج.التهاب اللفافة الأخمصية هو التهاب اللفافة الأخمصية ، وهي عبارة عن شريط سميك من الأنسجة يمتد من الكعب إلى أصابع القدم. يكون الألم حادًا وطعنًا ، وغالبًا ما يكون أسوأ في الصباح أو عند بدء التمرين.التهاب اللفافة الأخمصية أكثر شيوعًا عند العدائين والأشخاص الذين لا يرتدون أحذية داعمة والذين يعانون من زيادة الوزن.قد يؤدي قضاء فترات طويلة على القدمين أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية.يتعافى معظم الناس في غضون بضعة أشهر عن طريق الراحة ووضع الثلج وشد القدم المصابة.قد يوصي الطبيب أيضًا بالعلاج الطبيعي أو حقن الكورتيزون. نادرًا ما يحتاج الشخص لعملية جراحية لإصلاح اللفافة الأخمصية.