قامت شركة آبل باتخاذ خطوة جديدة لتعزيز جهودها لإطلاق جهاز واقع معزز في الفترة المقبلة من خلال ضمها مدير العلاقات العامة السابق في شركة ميتا “فيس بوك سابقًا، أندريا شوبيرت.
كان شوبيرت قد شغل مناصب قيادية كمدير للتواصل ومدير للعلاقات العامة في شركة أوكولوس التابعة لفيس بوك وقتها، وذلك منذ شهر مارس 2016 وحتى الفترة الأخيرة التي قامت بها التي أصبحت معها فيس بوك شركة ميتا وتوجه تركيزها نحو تقنيات الواقع.
ولم تعد التقارير المستمرة حول رغبة آبل بطرح خوذة أو نظارة واقع معزز بعيدة عن أي متابع، حيث يظهر جليًا سعي الشركة لإطلاق منتج جديد للمستقبل من خلال التعاقدات التي تقوم بها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على آبل تضم مدير العلاقات العامة لقسم الواقع المعزز في شركة ميتا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق