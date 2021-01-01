

آبل تضم مدير العلاقات العامة لقسم الواقع المعزز في شركة ميتا آبل تضم مدير العلاقات العامة لقسم الواقع المعزز في شركة ميتا

قامت شركة آبل باتخاذ خطوة جديدة لتعزيز جهودها لإطلاق جهاز واقع معزز في الفترة المقبلة من خلال ضمها مدير العلاقات العامة السابق في شركة ميتا “فيس بوك سابقًا، أندريا شوبيرت.



كان شوبيرت قد شغل مناصب قيادية كمدير للتواصل ومدير للعلاقات العامة في شركة أوكولوس التابعة لفيس بوك وقتها، وذلك منذ شهر مارس 2016 وحتى الفترة الأخيرة التي قامت بها التي أصبحت معها فيس بوك شركة ميتا وتوجه تركيزها نحو تقنيات الواقع.



ولم تعد التقارير المستمرة حول رغبة آبل بطرح خوذة أو نظارة واقع معزز بعيدة عن أي متابع، حيث يظهر جليًا سعي الشركة لإطلاق منتج جديد للمستقبل من خلال التعاقدات التي تقوم بها.

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وقد ذهبت بعض التقارير سابقًا للحديث عن رغبة الشركة بإطلاق جهاز واقع أو خوذة واقع معزز تكون منفصلة بذاتها كأي جهاز تقوم الشركة بتطويره؛ مثل هواتف آيفون وأجهزة آيباد وأجهزة ماك، وستحمل بهذا نظام خاص يعمل معها. وأضافت التقارير إلى رغبة الشركة بإطلاق خوذة واقع افتراضي مخصصة للألعاب بجودة فائقة في البداية، بحيث تضم شاشة مزدوجة بدقة 8K ومن الممكن أن يصل سعرها لنحو 3 آلاف دولار أمريكي.كما أشارت التقارير من موقع The Information إلى خطة الشركة لإطلاق خوذة واقع مع عدسات واقع معزز خلال السنوات المقبلة.يتوقع أن تصل أول نظارة أو خوذة واقع من آبل في 2022 أو 2023، لكن ذلك يبقى وفقًا للتقارير والاشاعات وليس الأخبار الرسمية.