تيليجرام توفر مزايا لمنع “حرق” أحداث الأفلام والتفاعل مع الردود وترجمة الرسائل

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تيليجرام توفر مزايا لمنع “حرق” أحداث الأفلام والتفاعل مع الردود وترجمة الرسائل

لم تترك تيليجرام اليوم الأخير من العام بدون تحديثات مختلفة للاحتفال مع مستخدميها، حيث أطلقت عدد من المزايا للمستخدمين تساعدهم على التفاعل بشكل أكبر مع بعضهم البعض.

وقامت الشركة بإطلاق ميزة تتيح للمستخدمين إبداء ردود أفعالهم حول الردود في المحادثات من خلال الرموز التعبيرية، بشكل أشبه بما تقوم به فيس بوك مع تطبيق ماسنجر أو تويتر في محادثاتها. ووفرت معها كذلك ميزة إضافية مع خيارات أكثر ورموز أكثر عند النقر المزدوج على الرسائل.

على نفس الجانب، وفر تطبيق تيليجرام ميزة لمنع حرق الأفلام والمسلسلات وأحداثها على الأصدقاء، حيث توفر خيار لإظهار الرسائل مشوشة مع تحذير لكونها تحوي معلومات عن المسلسلات والأفلام، وفقط سيتمكن من يرغب بقراءتها من فتحها فيما سيكون بإمكان المستخدمين الذين لم يشاهدوا العمل تجنب مثل هذه المعلومات.

وأضافت تيليجرام كذلك تحديثات مهمة للأشخاص الذين يتواصلون مع بعضهم البعض من جنسيات وثقافات مختلفة وأولئك المشتركين في المجموعات بلغات أجنبية، حيث تتيح لهم ترجمة الرسائل بسهولة من خلال تفعيل خيار الترجمة من الإعدادات، وبالتالي عند وصول رسالة بلغة مختلفة سيظهر خيار لترجمتها، ما يساعد الملايين من الأشخاص على فهم الرسائل والمحتوى بسهولة.

كذلك أضافت الشركة المزيد من الرموز التفاعلية للمستخدمين في المحادثات الخاصة، وقائمة جديدة خاصة بالرسائل للتطبيق على نظام ماك، وإمكانية تخصيص وتغيير ألوان الباركود الخاصة بالمستخدمين على كافة المنصات.

المصدر: عالم التقنيه

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