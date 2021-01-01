

إل جي تكشف عن تقنية OLED EX بقدرة على توفير سطوع أفضل بنسبة 30% إل جي تكشف عن تقنية OLED EX بقدرة على توفير سطوع أفضل بنسبة 30%

كشفت شركة إل جي الكورية الجنوبية، التي تعد رائدة تطوير وصناعة الشاشات وأجهزة التلفاز في العالم، عن تقنية جديدة لشاشات أجهزة التلفاز باسم OLED EX – الجيل التالي من شاشات تلفاز OLED TV.



ستوفر الشاشات التي تعمل بهذه التقنية سطوعًا أعلى بنسبة 30% مقارنة مع الجيل السابق، وتحسينات على طريقة عرض المحتوى، بالإضافة لتمكين الشركة من صناعة الشاشات مع حواف أكثر نحافة.



ويعود السبب في هذا التطور الكبير للشاشات وفقًا لإل جي، إلى تغيريين في طريقة صناعة الشاشات؛ الأول هو استخدام عنصر الديوتيريوم، وهو عنصر كيميائي بمثابة هيدروجين -2 حيث تحوي ذرته على بروتون واحد ونيترون واحد ويعرف العنصر أحيانًا باسم الهيدروجين الثقيل؛ فيما يتمثل التغيير الثاني في طريقة معالجة الصور وخوارزمياتها، حيث سيساعد التغيير في توقع طريقة الاستخدام ونوع المحتوى قبل مشاهدته وبالتالي توفير طريقة عرض ذكية وفقًا لهذه المعلومات المبنية على تاريخ مشاهدة المستخدم ونوعية المحتوى المفضل له، ما يجعلها قادرة على توفير إضاءة وألوان يتناسب مع هذا المحتوى.

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وتقول إل جي بأن تقنية OLED EX ستساعدها في تقليل الحواف في الشاشات، فمثلًا ستساعد هذه التقنية بتقليل حواف شاشة OLED من 6 مم إلى 4 مم مقارنة مع الجيل السابق.وستتوفر تقنية OLED EX وفقًا للشركة في بداية النصف الثاني من 2022، أي بعد نصف عام من الآن تقريبًا.