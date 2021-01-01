

تيليجرام يطلق ميزات مذهلة لمستخدميه احتفالا بقدوم 2022 تيليجرام يطلق ميزات مذهلة لمستخدميه احتفالا بقدوم 2022

أطلق تطبيق الدردشة Telegram تيليجرام، عددا من الميزات المذهلة لمستخدميه بمناسبة قدوم العام الجديد 2022 ، حيث سيحصل المستخدمون لأول مرة على ميزات مشابهة بتطبيق إنستجرام، مع ميزت أخرى لمحبى الأفلام.



وبحسب موقع Engadget فإن تيليجرام أتاح الميزات الجديدة لجميع مستخدمي أندرويد وكذلك مستخدمي آيفون وآيباد في أحدث إصدار له على هذه الأجهزة ، ومن بين هذه الميزات :



وأصبح بإمكان جميع مستخدمي تيليجرام التفاعل على التعليقات بردود فعل معينة مثل الضحك أو الحزن أو التعاطف من خلال إيموجي كالموجودة في تطبيقات مثل ماسنجر وتويتر.

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ترجمة اللغات المختلفةوتشمل الميزات الجديدة من تيليجرام بمناسبة العام الجديد، إمكانية ترجمة الرسائل، من خلال تفعيل الترجمة في قسم اللغة في الإعدادات، والتي تضيف زر الترجمة إلى قائمة السياق، حيث يمكنك إلغاء بعض اللغات التي يمكنك فهمها ولن يكون الزر "ترجمة" متاحًا في الرسائل التي تتلقاها بهذه اللغات.تفعيل QR لك ولأصدقائكويمكن للمستخدمين إنشاء رموز QR لأي شخص لديه اسم مستخدم عام ، من خلال النقر فوق رمز رمز QR الموجود بجوار اسم المستخدم الخاص به وتحديد الألوان والنمط قبل كما يمكنك العثور على QR الخاص بك في "الإعدادات".منع " حرق" أحداث الأفلامومن بين الميزات الجديدة التى أصدرها تيليجرام نص مخفي لمنع أصدقائك من " حرق" أحداث الأفلام الجديدة، حيث يمكنك تحديد أي قسم من النص الخاص بك واستخدام تنسيق Spoiler ، و سيؤدي هذا إلى إخفاء النص في قائمة الدردشة والإشعارات.