كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على تطوير نظارات للواقع المعزز من خلال شركتها North المتخصصة في هذا المجال، وذلك للمنافسة مع شركة ميتا التى أعلنت مؤخرا إنشاء مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي.
وبحسب تقرير من صحيفة نيويورك تايمز فإن شركة جوجل هى الأخرى تريد الدخول على خط المنافسة مع شركتى آبل التى بدأت بالفعل وتستعد لإطلاق أول نظارات بالواقع المعزز والافتراضي معا.
وتستعد شركات التكنولوجيا لإنتاج عدد من المنتجات الخاصة بالواقع المعزز والافتراضي، للحاق بمشروع ميتافيرس الذى سينقل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نقلة نوعية.
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التعليقات على على خطى آبل.. جوجل تعمل على إطلاق نظارات للواقع المعزز
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