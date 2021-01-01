توقعات بسطوع مذنب في عام 2022

تشير التوقعات بأن المذنب المكتشف حديثا C / 2021 O3 (بان ستارز) الذي يقترب الآن من الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي يحتمل أن يصبح مشرقاً بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة بعد وقت قصير من غروب الشمس بالافق الشمالي الغربي بحلول ربيع 2022.
إن مدار المذنب المثير للاهتمام فهو يبدو بشكل قطع مكافئ، ما يشير إلى أن هذا المذنب لديه سرعة إفلات كافية للابتعاد عن جاذبية الشمس وإذا نجا بعد أقترابه من الشمس وما لم يؤثر عليه جسم أكبر (مثل كوكب المشتري) ، فإنه أمامه فرصة ليغير إتجاه نحو الفضاء الأوسع لمجرة درب التبانة ولن يعود أبدًا.
رصد المذنب C / 2021 O3 (بان ستارز) لأول مره في 26 يوليو 2021 بواسطة تلسكوب بان ستارز 1 مقاس (1.8 متر) في هاواي، وقد عثر عليه عندما كان على مسافة 4.3 وحدة فلكية من الشمس - 643,270,844 كيلومتر - (أكثر من أربعة أضعاف مسافة الأرض).
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