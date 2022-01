للتخلص من "كابوس" واتساب.. 3 طرق تقودك للطريق الصحيح للتخلص من "كابوس" واتساب.. 3 طرق تقودك للطريق الصحيح

يهيمن تطبيق "واتساب" للتواصل الفوري على تبادل المعلومات والصور والفيديوهات رقميا في شتى أرجاء العالم، مع وجود أكثر من ملياري مستخدم شهري له.



ويقبل الكثيرون على استخدام "واتساب" نظرا لسهولة استخدامه وتعدد الخيارات التي يتيحها للمستخدم في مكان واحد.



ويمكن للشخص أن يرسل الصور والفيديوهات والوثائق إلى أي شخص يشاء وبسرعة كبيرة، كما يمكنه أن يمرر تلك الوسائط التي تصله إلى آخرين، وكل ذلك بكبسة زر على هاتفه الذكي.

لكن الإدمان على استخدام هذا التطبيق له نتائج سلبية، وأولها ذاكرة الجهاز، فالاستخدام غير المحترف لهذا التطبيق يؤدي إلى استنزاف الذاكرة، ذلك أن "واتساب" يخزن عمليا ما يصلك من وسائط على الذاكرة، مما يؤدي إلى امتلائها بسرعة.وهذا يعني عمليا الحد من قدرة الشخص على تصوير الفيديوهات والصور أو تحميل التطبيقات، خاصة في الهواتف ذات الذاكرة المحدودة مثل 16 غيغا بايت، فما العمل؟ هناك ثلاثة حلول.إن أول خطوة يقوم بها المستخدم، هو أن يذهب إلى حساب صديقه الذي يرسل له الوسائط، وينقر على الاسم في الأعلى، وعندها ستظهر له خيارات عديدة، يختار منها (save to camera roll)، ثم يختار (never)، حتى لا يجري حفظ الصور في ذاكرة الهاتف.وتفيد هذه الطريقة بوقف تخزين الملفات القادمة من مستخدم بعينه، أما إذا أراد الشخص وقف حفظ هذه الملفات بشكل كامل على التطبيق، فعليه أن يتجه إلى الإعدادات ثم يختار (Chat)، ثم يلغي خيار (save to camera roll).وثمة طريقة ثالثة من خلال خيار (storage and data)، ثم هناك خيار فرعي اسمه (mange storage)، حيث ستظهر الوسائط الكبيرة الحجم (أكثر من 5 ميغا بايت)، بحيث يمكن للشخص حذف هذه الوسائط، بما يتيح له مساحة أوسع في الذاكرة.