تحديث One UI 4 المستقر مع Android 12 يصل إلى أجهزة Galaxy Tab S7 تحديث One UI 4 المستقر مع Android 12 يصل إلى أجهزة Galaxy Tab S7

في الأسبوع الماضي، بدأت شركة سامسونج، في إرسال تحديث، واجهة المستخدم الجديدة، One UI 4 المستقر، الذي يستند على، نظام Android 12، لأجهزتها الرائدة، وبدأت بسلسلة هواتف Galaxy S21، وGalaxy S20 وGalaxy Note 20، وبعد وصوله إلى، معظم الأجهزة تقريبا، بدأت الشركة في إرساله، إلى الأجهزة اللوحية، Galaxy Tab S7، Tab S7 Plus.



ومن المؤكد، أن التحديث المستقر، لن يتضمن أي أخطاء، لذلك يجب أن تطمئن، عند تثبيته على جهازك الرئيسي، مع العلم بأنه، سيصل بجميع المميزات، التي أعلنت عنها، شركة سامسونج، للأجهزة اللوحية، أثناء الإعلان عن، واجهة One UI 4، بجانب، جميع المميزات، التي تم تضمينها، في نظام Android 12، للأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى، تصحيحات الأمان، لشهر يناير 2022.



وكما جرت العادة، فسيتم طرح، التحديث الجديد، على فترات، حيث سيتم إطلاقه في البداية، إلى مستخدمي Galaxy Tab S7، Tab S7 Plus، في النمسا، وبلغاريا، والتشيك، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ودول الشمال، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وجنوب شرق أوروبا، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وهذا يعني أنك، إذا كنت موجودا في، أي من هذه الدول، فيمكنك تثبيت، تحديث One UI 4 المستقر، الذي يستند على، نظام Android 12.

وأكدت الشركة، أنها سترسل التحديث المستقر، لمزيد من الدول، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحيث يتم إطلاقه، إلى جميع مستخدمي، الأجهزة اللوحية، Galaxy Tab S7، Tab S7 Plus، قبل نهاية شهر فبراير، 2022، ومع ذلك يمكنك، التأكد من وصول التحديث، إلى جهازك يدويا، من خلال الذهاب إلى، الإعدادات، ثم تحديث البرنامج، والنقر على تنزيل وتثبيت، وانتظر حتى يبحث جهازك، عن التحديث.