

فيديو تشويقي يعرض التصميم الرسمي للهاتف OnePlus 10 Pro فيديو تشويقي يعرض التصميم الرسمي للهاتف OnePlus 10 Pro

مع اقتراب، موعد الإعلان الرسمي، عن الهاتف One­Plus 10 Pro، تظهر تسريبات جديدة، يوميا، وخلال أحدث تسريب، ظهر اليوم، تم الكشف عن التصميم، النهائي، للهاتف الرائد، القادم من ون بلس، وتم تأكيد وصوله، بشكل رسمي، يوم 11 يناير، وبخصوص المواصفات، فهناك بعض التسريبات السابقة، التي أعطتنا نظرة تفصيلية، على مواصفات الهاتف One­Plus 10 Pro الرئيسية.



ووفقا للفيديو، الذي تم نشره اليوم، على منصة تويتر، فإن هاتف، ون بلس 10 برو، سيصل مع شاشة منحنية، بدون إطارات تقريبا، وتحتوي على ثقب، في أعلى الزاوية اليسار، بالإضافة إلى أن الهاتف، سيصل مع مربع، كبير نسبيا في الخلف، يتضمن 3 كاميرات خلفية، بجانب فلاش LED.



والتسريبات السابقة، تشير إلى أن كاميرات، الهاتف One­Plus 10 Pro، ستصل بدقة 48 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 8 ميجا بكسل، لكاميرا التصوير المقربة، والتي ستدعم التكبير البصري، حتى 3.3X، وبخصوص الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

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وعلاوة على ذلك، تم رصد هذا الهاتف، القادم من ون بلس، على منصة اختبارات الأداء، Geek­bench، بالمعالج Snap­drag­on 8 Gen 1، صاحب الأداء الأقوى، على الإطلاق، بجانب أحدث نظام تشغيل، من جوجل، Android 12، و12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، وتمكن من تحقيق، 976 نقطة، في الاختبارات أحادية النواة، و3469 نقطة، في الاختبارات متعددة النواة.