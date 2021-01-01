مع اقتراب، موعد الإعلان الرسمي، عن الهاتف OnePlus 10 Pro، تظهر تسريبات جديدة، يوميا، وخلال أحدث تسريب، ظهر اليوم، تم الكشف عن التصميم، النهائي، للهاتف الرائد، القادم من ون بلس، وتم تأكيد وصوله، بشكل رسمي، يوم 11 يناير، وبخصوص المواصفات، فهناك بعض التسريبات السابقة، التي أعطتنا نظرة تفصيلية، على مواصفات الهاتف OnePlus 10 Pro الرئيسية.
ووفقا للفيديو، الذي تم نشره اليوم، على منصة تويتر، فإن هاتف، ون بلس 10 برو، سيصل مع شاشة منحنية، بدون إطارات تقريبا، وتحتوي على ثقب، في أعلى الزاوية اليسار، بالإضافة إلى أن الهاتف، سيصل مع مربع، كبير نسبيا في الخلف، يتضمن 3 كاميرات خلفية، بجانب فلاش LED.
والتسريبات السابقة، تشير إلى أن كاميرات، الهاتف OnePlus 10 Pro، ستصل بدقة 48 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 8 ميجا بكسل، لكاميرا التصوير المقربة، والتي ستدعم التكبير البصري، حتى 3.3X، وبخصوص الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 32 ميجا بكسل.
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التعليقات على فيديو تشويقي يعرض التصميم الرسمي للهاتف OnePlus 10 Pro
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