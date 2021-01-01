Xiaomi تخطف الأنظار بهاتفها الجديد

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Xiaomi تخطف الأنظار بهاتفها الجديد

شغلت Xiaomi مؤخرا العديد من مواقع الإنترنت بهاتفها الجديد المطور ليكون من بين أفضل أجهزة أندرويد من حيث الأداء والمواصفات التقنية.

ويأتي Xiaomi 12 الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين، أبعاده (152/7/69.9/8.2) ملم، ووزنه 179 غ.

وحصل الهاتف على شاشة OLED متطورة بمقاس 6.28 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 419 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة وواقعية كبيرة للصور والفيديوهات.

Video Player
وزود هذا الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة (50+13+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: روسيا اليوم

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