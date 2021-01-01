مواصفات وأسعار هاتف Tecno Spark Go 2022

عد يوم واحد، من الإعلان عن، الهاتف Spark 8 Pro، قامت شركة تكنو، بإزاحة الستار رسميا، عن هاتف Tecno Spark Go 2022، بسعر أقل من 100 دولار، وبتصميم جيد للغاية، ومواصفات ضعيفة نسبيا، تناسب من يبحث عن، هاتف رخيص، للتصفح، وإجراء المهام العادية، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark Go 2022.
مواصفات الهاتف سبارك جو 2022
تم تصميم هذا الهاتف، حول شاشة IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبجودة HD+، وبدقة 1600×720 بكسل، بالإضافة إلى، كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية، غير محددة، ولكن نتوقع أن، تكون كاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
لم يتم الكشف، عن فئة معالج التشغيل، ولكنه سيكون رباعي النواة، كما أن Tecno Spark Go 2022، يعمل بنظام Android 11 Go edition، وبواجهة مستخدم HiOS 7.6، ويتوفر مع ذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال بطاقة microSD، الذي يستخدم فتحة مخصصة.
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