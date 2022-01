مواصفات وأسعار هاتف Tecno Spark Go 2022 مواصفات وأسعار هاتف Tecno Spark Go 2022

عد يوم واحد، من الإعلان عن، الهاتف Spark 8 Pro، قامت شركة تكنو، بإزاحة الستار رسميا، عن هاتف Tec­no Spark Go 2022، بسعر أقل من 100 دولار، وبتصميم جيد للغاية، ومواصفات ضعيفة نسبيا، تناسب من يبحث عن، هاتف رخيص، للتصفح، وإجراء المهام العادية، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Tec­no Spark Go 2022.



مواصفات الهاتف سبارك جو 2022

تم تصميم هذا الهاتف، حول شاشة IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبجودة HD+، وبدقة 1600×720 بكسل، بالإضافة إلى، كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية، غير محددة، ولكن نتوقع أن، تكون كاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



لم يتم الكشف، عن فئة معالج التشغيل، ولكنه سيكون رباعي النواة، كما أن Tec­no Spark Go 2022، يعمل بنظام Android 11 Go edi­tion، وبواجهة مستخدم HiOS 7.6، ويتوفر مع ذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال بطاقة microSD، الذي يستخدم فتحة مخصصة.

قد يعجبك أيضا...

تعتبر البطارية، هي الأبرز في، مواصفات الهاتف Tec­no Spark Go 2022، حيث تأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، ولا تدعم الشحن السريع، ويتم شحنها، من خلال منفذ microUSB 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، إمكانية تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، معا في نفس الوقت، ومستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، بالإضافة إلى، دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Tecno Spark Go 2022الهاتف سبارك جو 2022، متوفر حاليا للشراء، من خلال متاجر تكنو الرسمية، عبر الإنترنت، بسعر يبلغ حوالي، 100 دولار أمريكي، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 32 جيجا بايت، مع 2 جيجا رام.