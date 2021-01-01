هاتف مميز يعيد اسم Tecno للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › هاتف مميز يعيد اسم Tecno للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية

صورة الخبر: هاتف مميز يعيد اسم Tecno للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية
هاتف مميز يعيد اسم Tecno للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية

كشفت Tecno مؤخرا عن هاتف ذكي يتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.

وحصل هذا الهاتف على تصمصم مميز جدا، إذ قسمت واجهته الخلفية إلى قسمين، قسم أملس لماع يضم عدسات الكاميرا وقسم آخر مزين بخطوط طولية بتصميم جذاب.

ويأتي هيكل الهاتف بأبعاد (169/76.8/8.8) ملم، أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجيد له معالج MediaTek Helio G85، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزودته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هاتف مميز يعيد اسم Tecno للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75343

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager