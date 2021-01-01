

تعرف على شروط قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان تعرف على شروط قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

بات حلم امتلاك سيارة يراود الكثيرين، خاصة إذا كانت جديدة، وفي ظل ارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة الأوفر برايس يتجه الأغلبية العظمى من المستهلكين إلى برامج التقسيط المختلفة.



ويقدم بنك التعمير والإسكان قرضا للحصول على سيارة بتسهيلات عديدة، تيسيرا على المواطنين والعملاء الراغبين في امتلاك سيارة جديدة.



ويستعرض موقع «إيجيبت أتوموتيف» ضمن الخدمات المستمرة التي يقدمها لمتابعيه، التفاصيل الكاملة والشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان.

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تفاصيل قرض السيارة من بنك التعمير والإسكانيتم تحديد الفائدة من قبل البنك حسب نوع وظيفة المقترض.يصل قرض السيارة المقدم من بنك التعمير والإسكان إلى مليون ونص المليون جنيه بدون ضامن.يمكن تقسيط السيارة من بنك التعمير والإسكان على 7 سنوات.تبدأ فترة سداد قرض السيارة من 6 أشهر، وتصل إلى 84 شهرًا، ولا تتجاوز 6 سنوات في حال عدم تحويل الراتب.المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارةحدد البنك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يقدمها طالب الحصول على القرض، ومن أبرزها:صورة بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية مع الأصل للاطلاع.شهادة إثبات قيمة الدخل الشهري.إيصال مرافق حديث “مياه أو غاز و كهرباء”، ويشترط أن يكون حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.