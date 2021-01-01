

تعرف على أحدث قائمة سعرية من الوكيل لسيتروين سي إليزيه 2022 تعرف على أحدث قائمة سعرية من الوكيل لسيتروين سي إليزيه 2022

بشكل رسمي من الوكيل (شركة القصراوي)، تم الإعلان مؤخرا عن أحدث قائمة سعرية من سيتروين سي اليزيه موديل 2022، والتي تعتبر واحدة من أهم المركبات التي تقدمها سيتروين مصر في السوق المحلي لأنها الوحيدة من فئة سيدان بين الموديلات المختلفة التي تقدمها الشركة الفرنسية في مصر.



وبعد هذا الإعلان تبين أن أحدث أسعار رسمية لفئات موديل 2022 أصبحت كالتالي:



- فئة أولى بسعر 240 ألف و900 جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 242 ألف و900 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 269 ألف و900 جنيه.- فئة رابعة بسعر 271 ألف و900 جنيه.ويحمل موديل 2022 من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المقدمة بهذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- فرش داخلي من القماش.- كمبيوتر رحلات.- تكييف يدوي.- راديو ومشغل أسطوانات.- بلوتوث ومنفذ USB.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.