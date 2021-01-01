

سيتروين تسحب إعلانها المصري بعد اتهامات التحرش الجنسي! سيتروين تسحب إعلانها المصري بعد اتهامات التحرش الجنسي!

المربع نت – اعتذرت العلامة الفرنسية “سيتروين” عن إعلانها الأخير في مصر وقررت سحبه سريعاً من صفحات التواصل الاجتماعي بعد انتقادات حادة.



واُتهم الإعلان الذي شارك فيه المطرب المصري الشهير عمرو دياب بتشجيعه على التحرش الجنسي، تحديداً بسبب لقطة تصوير الفتاة أمام السيارة عبر الكاميرا الموضوعة في مرآة السيارة.



على الفور صعدت موجة انتقادات واسعة على تويتر لشركة سيتروين وعمرو دياب على الإعلان، لتقرر سيتروين التراجع عنه سريعاً وإصدار تصريح تؤكد فيه رفضها الكامل لجميع أنواع التحرش الجنسي وتعبر عن أسفها على الانطباع السيئ الذي تركه الإعلان في الأذهان.



