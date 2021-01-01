كشفت عده تقارير أمريكية جديدة عن قيام شركة فورد الامريكية ببدء إنتاج الجيل القادم من سيارة العضلات الأمريكية الشهيرة "موستنج" في شهر مارس من عام 2023، وكان الجيل الحالي من السيارة الأيقونية المميزة قد انطلق للمرة الأولى في 2015، ومنذ ذلك الوقت تألق السيارة عالمياً وحققت شهرة كبيرة.
يعود الفضل الكبير في الشهرة التي حققتها سيارة فورد موستنج موديل 2024 لمواصفاتها المميزة وتصميمها الفريد من نوعه الذي يحمل طابعا ونمطاً رياضيا فريداً من نوعه يعكس ثقافة الشركة الأمريكية العملاقة.
كانت فورد قد بدأت بالفعل بتطوير الجيل الجديد من سيارة موستنج في وقت سابق من عام 2021 والمتوقع حصوله على مجموعة تحديثات جمالية وميكانيكية هامة، بالإضافة إلى محرك هجين لتخفيف نسبة الانبعاثات الضارة مثل ثاني أكسيد الكاربون وذلك في ظل التوجهات العالمية الجديدة التي لزيادة نسبة السيارات الصديقة للبيئة، ولكن لاحقاً، ربما خلال تحديثات الفيس ليفت للسيارة.
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التعليقات على فورد تكشف عن موعد إنتاج موستنج موديل 2024.. صور
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