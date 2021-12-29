

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء اليوم 1 يناير انخفاض أسعار اللحوم الحمراء اليوم 1 يناير

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الانخفاض اليوم السبت 1 يناير 2022 ، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 120 إلى 140 جنيه للكيلو حسب المنطقة.و بلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 150 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 160 جنيها للكيلو ، كما تراجع سعر كيلو اللحم الضأن إلى 140 جنيه .



وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 100 إلى 120 جنيه للكيلو.



ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 6,4 مليار جنية لحوالي 38700 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

قد يعجبك أيضا...

وقال إن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه ووصل حجم تمويله حالياً 6.4 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات حيث تم توفير حوالي 50 ألف طن لحوم حمراء مما أدى إلى زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء و استقرار الأسعار ، موضحا أن المربي المستفيد من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد غير ملتزم بتقديم رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفي بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعي المصري أو من يمثلهم بالمحافظات للاستوثاق من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.‏ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أي عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع حيث يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682) .