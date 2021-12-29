

أول موعد لصرف مرتبات العاملين بالدولة في 2022 أول موعد لصرف مرتبات العاملين بالدولة في 2022

ينتظر العاملون بالدولة، الحصول على رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم، واعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، لشهر يناير 2022 لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة



ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية خلال شهر ديسمبر الحالي لتنسيق موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 بالإضافة إلى مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ثم مارس في العام الجديد



‏أضاف أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٢، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ٥ أيام خلال شهرى يناير ومارس، و٤ أيام خلال فبراير، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات

قد يعجبك أيضا...

‏قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير، وفبراير، ومارس، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٤ يناير، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام ٢٦ و٣٠ و٣١ يناير ٢٠٢٢‏أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحةوكشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، عن 2021/2022 خلال مناقشات الموازنة بالجلسة العامة، عن ارتفاع مخصصات أجور ورواتب جميع العاملين بالدولة سواء بالوظائف الدائمة، حيث تأتي تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة لتعكس ارتفاعًا بالعام المالي الجديد حيث تصل إلى 89.7 مليار جنيه مقابل 86.3 مليار العام المالي الحالي 2020/2021، وكذلك ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف المؤقتة لتصل لـ6.8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه العام الحاليوزيادة أجور الوظائف الدائمة وتظهر في المرتبات الأساسية لتصل إلى 37.3 مليار جنيه بالعام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الحالي 2020/2021، فضلًا عن زيادة في الأجر الوظيفي ليصل إلى 51.8 مليار جنيه العام المالي الجديد مقابل 51.1 مليار جنيه العام المالي الحالي