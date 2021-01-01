

أفضل وقت لتناول فيتامين زيت السمك في الشتاء أفضل وقت لتناول فيتامين زيت السمك في الشتاء

زيت السمك من أحد الاحماض الدهنية المفيدة للجسم، تشير الدراسات إلى أن زيت السمك يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب ، وتحسين صحة القلب ، وحماية وظائف المخ ، وتعزيز النمو السليم للشخص، وقد يساعد تناول مكمل زيت السمك في أوقات معينة في تحسين فعاليته ومنع الاصابة ببعض الآثار الجانبية له.



وتشير الدراسات إلى أن تناول زيت السمك على مدى عدة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات يمكن أن يزيد من مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم، وينصح الخبراء بضرورة تعديل توقيت المكملات حيث يمكن أن يساعد في منع بعض الآثار الجانبية المرتبطة بزيت السمك، ومن ابرز الاثار الجانبية لتناول زيت السمك هو الاصابة بارتجاع المريء، وذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي.



وينصح الخبراء بأن يتم تناول حبوب زيت السمك في المساء وذلك يرجع لعدا أسباب، من بينها عملية امتصاص أفضل أثناء النوم لزيادة الآثار المضادة للالتهابات من زيت السمك، وأظهرت العديد من الدراسات أن الأدوية التي تخفض نسبة الأسبرين والكولسترول، وكذلك ضغط الدم والأدوية المضادة للارتجاع، قد تعمل بشكل أفضل في المساء.

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نظرًا لتفاقم العديد من الأعراض خاصة المتعلقة بتدهور ارتجاع المريء وأمراض القلب طوال الليل، فإن تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية قبل النوم قد يساعد في الواقع على تحسين الظروف الصحية في اليوم التالي.