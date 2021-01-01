

ولادة ماعز بوجه يشبه طفل رضيع ..فيديو ولادة ماعز بوجه يشبه طفل رضيع ..فيديو

تداولت وسائل إعلام عالمية، تقريرًا عن ماعز أنجبت "جدى شبيهًا بالبشر" بملامح تشبه الطفل، واعتبرها بعض السكان المحليين -علامة من الله- وفقاً لما تناقله الإعلام الهندي، فإن ماعز أنجبت جدى مشوهًا في قرية جانجابور، دائرة ضولاي فيدان سابها، ولاية آسام، شمال شرق الهند.



وقالت التقارير الإعلامية: "إن الحيوان يتمع بخصائص تشبه الأطفال البشريين والتي تضمنت طرفين".



وأضافت: "أن القرويين اصفطوا خارج منزل مالك الماعز المدعو شانكار داس، والبالغ من العمر 46 عاماً لرصد الطفل غريب المظهر"، وأكدت الصحف بأن صغير الماعز، له خصائص تشبه الأطفال البشريين والتي تضم طرفين، كما بدا له وجهه وعيناه وأنفه وفمه أيضاً مثل طفل رضيع، وعلى الرغم من أن ذيله كان مفقوداً، إلا أن آذان الطفل المشوهة أعطته ميزات مثل عنزة.

وقد صدم الحادث غير العادي صاحب الماعز الذي قال إنه شاهده للمرة الأولى بنفسه، هرع الجيران إلى منزل مالك الماعز، وقالت جارته التي لديها حب كبير للحيوانات، إن الجميع أصيبوا بالصدمة من مظهره كطفل بشري.وأضافت: "لقد أنجبت الماعز طفلاً بالفعل، كانت ولادتها الثانية، لقد أدهشتني وأذهلت القرويين"، وأشارت إلى أن مالك الماعز شعر بالسعادة برؤية الماعز وهي تلد طفلاً، لكنه أحبط بعض الشيء، عند رؤية الصغير مشوه، قال شانكار: "كانت الماعز الصغيرة على قيد الحياة عند الولادة قبل أن تموت"



