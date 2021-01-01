

الأرصاد تكشف موعد توقف الأمطار.. واستقرار الأحوال الجوية الأرصاد تكشف موعد توقف الأمطار.. واستقرار الأحوال الجوية

تشهد عدة محافظات موجة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس، حيث تشهد العديد من المناطق سقوط الأمطار بشكل كبير إضافة إلى نشاط للرياح، وهو الأمر الذي جعل الأرصاد تصدر تحذيراً للمواطنين وتناشدهم باتخاذ حذرهم، في ظل الطقس السيئ وسقوط الأمطار.



وشهدت معظم محافظات الجمهورية سقوط أمطار بشكل كثيف، خلال الساعات الماضية، ويستمر سقوط الأمطار، لعدة أيام وفقا لما أعلنته الهيئة، حيث أوضحت أن الأمطار ستطال 17 محافظة، وأنها ستتراوح بين خفيفة ومتوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول، وذلك بدءامن الخميس، وتستمر حتى يوم الأحد.



موعد توقف الأمطار

وفقا لما أعلنته الهيئة، من المتوقع أن يكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير.