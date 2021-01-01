تعديل مسمى درجتي الماجستير والدكتوراة بطب القاهرة

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عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.





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وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة، بضرورة بدء الاستعداد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين.واستعرض مجلس الجامعة، اقتراحًا بإنشاء صندوق لقبول تبرعات لرعاية الطلاب غير القادرين، وتبرع شركة مصر المقاصة بمبلغ 5 ملايين جنيه مخصصة للإعفاءات المقدمة لعلاج المصابين من حالات فيروس كورونا من غير القادرين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.وناقش مجلس الجامعة، استحداث أقسام وبرامج جديدة بكلية الآثار، منها قسم ترميم الآثار العضوية، وقسم ترميم الآثار غير العضوية، وقسم الترميم المعماري والحفاظ على المواقع والمباني الأثرية، وقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وقسم تاريخ الفن.كما ناقش مجلس الجامعة، تعديل مسمى اللائحة الأساسية والمالية لبرنامج الماجستير الأكاديمي البيني في مجال الدراسات الدبلوماسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي كلية طب قصر العيني تعديل مسمى درجتي الماجستير والدكتوراه الخاص بطب العائلة إلى طب الأسرة، وبكلية الطب البيطري تغيير مسمى قسم الكيمياء الحيوية والتغذية إلى الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.ووافق مجلس الجامعة، على إنشاء برنامج ماجستير المعلوماتية الصحية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتحويل وحدة مطبعة الجامعة بكلية الزراعة من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة خدمية تابعة للكلية.