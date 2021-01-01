عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة، بضرورة بدء الاستعداد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد
واستعرض مجلس الجامعة اقتراحًا بإنشاء صندوق لقبول تبرعات لرعاية الطلاب غير القادرين، وتبرع شركة مصر المقاصة بمبلغ 5 ملايين جنيه مخصصة للإعفاءات المقدمة لعلاج المصابين من حالات فيروس كورونا من غير القادرين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.
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التعليقات على الخشت : إعفاء طلاب جامعة القاهرة غير القادرين من مصروفات علاج كورونا
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