ننشر جدول امتحانات التخلفات لأقسام آلسن عين شمس



آلسن عين شمس آلسن عين شمس



أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، جدول امتحانات التخلفات دور يناير 2022 بجميع الاقسام، حيث سوف تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 9 يناير، وتستمر حتي الخميس 12 من نفس الشهر.



أعلن المجلس الأعلي للجامعات، أن العام الدراسي بدء في التاسع من شهر أكتوبر الماضي من العام الدراسي الجاري 2021، وينتهي يوم 16 يونيو 2022 ، حيث يستمر 34 أسبوعًا، علي أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.



كما حدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022، حتي الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حول موعد امتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.



