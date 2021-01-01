هل يجوز لى التصدق لأمى من مال والدى .. الإفتاء تجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية



هل يجوز لى التصدق لأمى من مال والدى لأنى لا أعمل وهل ثوابها يصل بمجرد النية لذلك.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفة الرسمية للدار، إنه يجوز التصدق من المال الذى وهبه الله لوالدك، وتلك الأموال أصبحت ملك إليك وحلال ولا شئ فيها ، أما عن متى يصل الثواب إلى الأم بالنية أو تقول اللهم هب ذلك الثواب لأمى.



فضل الصدقة يوم الجمعة

الصدقة مشروعة في كل وقت طالما وجد الفقير أو المسكين فعلينا أن نلبي رغبته ونساعده بما توفر معنا، ومن فوائد الصدقة

1) إطفاء غضب الرب بالصدقة، وخاصةً صدقة السر.

2) مسح الخطيئة، وتطفئ نارها كما يطفئ الماء النار.

3) الوقاية من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فاتَّقوا النَّار ولو بشقِّ تمرةٍ).

4) تُشكّل الصدقة ظلًا لصاحبها يوم القيامة فيقف فيه.

5) سببٌ للشفاء من الأمراض القلبية والبدنية.

6) سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

7) فوز المنفق بدعاء الملائكة له، بخلاف الذي يُمسك عن الإنفاق.

8) زيادة البركة في مال المتصدّق، فلا يمكن أن ينقص مالٌ من صدقة. بقاء الصدقة من مال المنفق يوم الحساب والجزاء.

9) مضاعفة أجر الصدقة.

10) سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

11) انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته، وإن لم يكن في الصَّدقة غير هذه الفائدة لكانت سببًا كافيًا لأن يبادر العبد المسلم إلى الصدقة ويُكثر منها، لقول الله تعالى: (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

12) دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

13) تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

